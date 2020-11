Cade in casa la Juve Stabia battuta da un ordinato Palermo per 2-1. I rosanero conquistano così la prima vittoria del campionato contro una Juve Stabia che ha deluso ed è sembrata stanca, nonostante gli avversari avessero goduto di un giorno di riposo in meno.

Si conferma la tradizione positiva per gli ospiti: i campani non riescono a battere il Palermo al Menti dal 1987. Nelle ultime quattro gare, tre vittorie e un pari per i peloritani. La Juve Stabia, troppo macchinosa e compassata, non ha prodotto granché nel primo tempo con il Palermo passato subito in vantaggio al 5′ con Saraniti, al primo gol in stagione. Nella ripresa i gialloblù si propongono di più ma vengono puniti in contropiede da Floriano proprio nel momento di maggior pressione alla ricerca del pari. Nel recupero Mastalli accorcia poi su rigore ma non c’è tempo per rimettere in piedi la gara. Gli stabiesi hanno reclamato per un paio di rigori non concessi nella ripresa dall’arbitro, episodi che comunque pesano nell’economia complessiva della gara. Il Palermo ha dimostrato di essere in forma nonostante l’emergenza delle ultime settimane. Anche contro il Catania lunedì sera aveva giocato con ardore e determinazione. La Juve Stabia invece non ha brillato ed in attacco è sembrata poco incisiva. È un momento no per i gialloblù che sono costretti al secondo stop di fila dopo la sconfitta col Bari di domenica scorsa. Nel prossimo turno di domenica pomeriggio in programma il derby contro la Turris in trasferta.

La Partita

Juve Stabia col 4-3-3: ancora out Troest, Cernigoi e Golfo, tra i titolari rientrano dal primo minuto Vallocchia e Fantacci. Palermo con il 4-2-3-1 con Saraniti in attacco, supportato da Broh, Rauti e Kanoute. I siciliani recuperano qualche elemento in panchina dopo le varie assenze per Covid-19 accusate nel match di lunedì sera contro il Catania .

Inizio sprint del Palermo che passa alla prima occasione al 5′ con Saraniti . La punta anticipa di testa in area la disattenta difesa stabiese con Tomei preso in controtempo , su preciso cross da destra di Kanoute, ex gialloblù nel 2016-17.

Al 14′ la Juve Stabia si fa vedere in area peloritana con Romero, ma l’attaccante viene anticipato dal suo marcatore di cross da sinistra di Orlando.

Il Palermo cerca di contenere la Juve Stabia dopo il vantaggio lampo in abbrivio di match.

Al 16′ azione rocambolesca in area ospite con il difensore Almici che riesce a salvare sulla linea di porta.

Il Palermo fa pressing alto sulle giocate della Juve Stabia, i gialloblù non riescono a risalire con efficaci azioni manovrate.

Al 30′ gol annullato a Garattoni per un tocco di braccio nella finalizzazione a rete sulla punizione da destra.

La Juve Stabia cerca soluzioni da angoli e punizioni ma la retroguardia ospite è sempre attenta e chiude tutti i varchi.

Il primo tempo termina con il vantaggio del Palermo che con Saraniti ( che a cavallo della mezz’ora ha dovuto abbandonare il campo per infortunio) ha trovato il gol a freddo. La Juve Stabia ha prodotto pochissimo in attacco non riuscendo mai ad impensierire Pelagotti.

Ad inizio ripresa al 3′ ci prova Mastalli con rasoiata dai 20 metri con palla di poco fuori.

All’8 ‘ grande azione sulla destra di Vallocchia, palla in area per Fantacci che però mette di poco fuori con un tiro al volo.

Al 23′ la Juve Stabia chiede un rigore per fallo di mano di un difensore del Palermo su spunto di Bubas in area in contropiede.

Al 27′ raddoppio del Palermo: Vallocchia perde palla, Rauti se ne va in contropiede e serve Floriano in corsa che insacca.

La Juve Stabia tenta il tutto per tutto ed è costretta a porgere il fianco ai contropiedi del Palermo.

Al 37’ la Juve Stabia reclama un altro rigore per presunto fallo di mano di un difensore del Palermo su colpo di testa di Mastalli in area.

Il finale è all’arma bianca con la Juve Stabia che si scopre e con il Palermo che costruisce azioni per il terzo gol. I siciliani si difendono nel recupero, la Juve Stabia conquista un rigore per atterramento di Fantacci da parte di Corrado. Mastalli trasforma ma il match termina sul 1-2.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Tomei 5.5; Garattoni 6 Codromaz 5 Allievi 5 Rizzo 5; Mastalli 6 Berardocco 5 (45′ st Scaccabarozzi sv) Vallocchia 5; Orlando 5.5 (21′ st Bubas 6) Romero 5 Fantacci 6. All.: Padalino 5.5.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti 6; Almici 6.5 (11′ st Accardi 6) Palazzi 6 Marconi 6.5 Corrado 6; Odjer 6.5 (18′ st Peretti 6) Martin 6 (11′ st Floriano 7); Kanoute 7 Broh 6.5 Rauti 7; Saraniti 6.5 (31′ pt Lucca 6). All.: Boscaglia 7.

Arbitro: Carella di Bari 5. Guardalinee: Di Giacinto-Basile. Marcatori: 5′ pt Saraniti (P), 27′ st Floriano (P), 50′ st Mastalli (JS, rig). Ammoniti: Palazzi (P), Broh (P), Odjer (P), Garattoni (JS), Accardi (P), Allievi (JS), Corrado (P). Note: partita a porte chiuse. Angoli 9-1. Recupero: 2′ pt-5′ st. Ammonito allenatore Boscaglia (P) per proteste.

Domenico Ferraro