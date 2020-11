Registrati nelle ultime 24 ore ulteriori 86 cittadini di Castellammare di Stabia positivi al Covid-19. Sono stati dichiarati ufficialmente guariti, invece, 19 stabiesi. La preoccupante notizia è stata comunicata dai vertici dell’Asl Na 3 e dalla Regione Campania. È stato specificato che tra i nuovi pazienti sono stati segnalati due bambini di 4 e 5 anni e sei ragazzi tra i 10 ed i 17 anni.







Fortunatamente 58 degli 86 sono stati dichiarati asintomatici, mentre buona parte delle persone segnalate dalle autorità competenti presentano sintomi lievi, ma tra di esse ci sono anche due persone di 80 e 81 anni.

“Il bilancio diventa nuovamente pesante”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Cimmino alla constatazione del superamento della quota 1000 di contagiati attivi. Su un totale di 1392 positivi da inizio pandemia, sono 1035 i tuttora positivi, 350 i guariti e 7 purtroppo i deceduti. “I numeri tornano di fatti a salire non appena i tamponi lavorati riguardano numeri importanti”, ha spiegato Cimmino. I tamponi effettuati, di fatto, sono stati 390, con una percentuale odierna appena sopra il 22%.

Poi il primo cittadino, nella consueta comunicazione social, ha posto l’attenzione sulla difficile situazione in versano l’ospedale San Leonardo e la Residenza Sanitaria Assistenziale ‘Oasi San Francesco’. “Il nosocomio stabiese è l’unico punto di riferimento di un comprensorio enorme e in grossa difficoltà, mentre nella Rsa sono risultati positivi al tampone 43 ospiti sui 65 attualmente presenti, e 15 operatori sanitari”.







Alla constatazione dello scoppio del focolaio nella struttura, l’Unità dell’Asl Napoli 3 Sud diretta dal responsabile Covid-19, dott. Antonio Coppola ha disposto immediatamente l’isolamento per i pazienti. Nessuno di loro desta preoccupazione per le condizioni di salute.

“L’amministrazione comunale – ha concluso il sindaco – è stata informata sulla vicenda ed è in costante contatto con l’Azienda Sanitaria per tutti gli aggiornamenti del caso. I positivi della Rsa sono al momento stralciati dal bilancio contenuto dall’infografica in quanto ci sono verifiche in corso sulla residenza degli ospiti della struttura”.

Emanuela Francini