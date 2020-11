Sempre più insostenibili le condizioni generali in cui versa al momento l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Registrati nella giornata di ieri altri 6 decessi all’interno della struttura, che si vanno a sommare ai precedenti 4 dei giorni scorsi. In pochi giorni, quindi, sale a 10 il numero dei morti.





Tra i 6 pazienti a cui oggi il cuore ha smesso di battere per sempre, 4 erano positivi al coronavirus ed erano ricoverati nell’ormai ex Pronto Soccorso, ora interamente dedicato alla cura dei pazienti colpiti dall’epidemia. Gli altri 2 pazienti, invece, erano rispettivamente ricoverati uno nel reparto di cardiologia ed uno di rianimazione.

Un quadro sempre più disastroso: mancanza di attrezzatura necessaria già denunciata dai vertici sanitari, personale ospedaliero allo stremo delle forze, ambulanze nell’area di parcheggio in attesa di poter accedere ed obitorio colmo che, attualmente, riesce ad accogliere 7/8 feretri.