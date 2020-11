Un dato positivo per la Campania quello riportato dal bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi: aumentano i tamponi processati e restano sostanzialmente stabili i nuovi positivi riscontrati con un conseguenziale calo del rapporto tra i due dati. La percentuale scende al di sotto del sedici per cento e si ferma al 15,98%, ancora un punto in meno rispetto ad ieri.

Il numero dei nuovi positivi riscontato oggi è di appena 14 unità in più rispetto a ieri, con 4.079 contagiati nella giornata di giovedì 12 novembre. I tamponi passati a setaccio dai laboratori campani autorizzati sono stati 25.510, quasi duemila in più rispetto alle 24 ore precedenti.









Dei nuovi positivi, quelli che presentano chiari sintomi da Covid sono oggi 509, mentre sono 3.570 le persone contagiate, ma prive di sintomi evidenti.

Il totale dei positivi da inizio pandemia supera, con questo ultimo aggiornamento, la soglia dei 100mila positivi e arriva oggi a 104.065 su 1.221.582 tamponi effettuati.

I dati negativi che condizionano la giornata e che probabilmente porteranno la Campania ad un doppio salto di fascia, passando da quella Gialla a quella Rossa, sono quelli che attengono ad un livello di rischio alto (Rt maggiore di 1,5) e uno scenario 4.

Alto anche il numero dei decessi, che pur facendo riferimento ai giorni dal 7 al 12 novembre, registra pur sempre 40 decessi che portano il totale in Campania a 967 dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 537 sono deceduti dal primo ottobre.









Intanto in Campania continua ad essere determinante la carenza di medici e personale sanitario, cosa che riduce la reale capacità di assorbimento da parte delle strutture sanitarie. Sono migliaia le unità mancanti, come ha ricordato in queste ore il Governatore Vincenzo De Luca.

Entro la serata il Ministero della Salute rimodulerà la classificazione di molte regioni italiane, tra le quali la Campania. Dopo gli approfondimenti fatti dagli ispettori ministeriali per diverse zone rosse in ambiti urbani densamente abitati e colpiti dal contagio, da Roma l’orientamento sembra verso una ricollocazione di Napoli e della Campania in Zona Rossa. L’obiettivo è quello di ridurre l’alto numero di ingressi negli ospedali, dove, appunto, non mancano i posti letto, ma il personale.









Situazione Clinica

Continua ad aumentare il numero dei positivi ricoverati a causa della presenza di sintomi Covid: oggi sono 2.153, 209 in più di ieri. Calano invece, e sono 183, i malati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri.

Ancora tanti, fortunatamente, le persone che hanno sconfitto il Covid nella giornata di ieri. Risultano essere 878 i guariti nel report odierno, che portano il totale a 19.878 dall’inizio della crisi.

Il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, è di 83.220 con un aumento di altri 3.161 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 80.884 , con altre 2.911 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 3 novembre – 19,28% – 4.181 contagiati

Mercoledì 4 novembre – 19,87% – 3.888 contagiati

Giovedì 5 novembre – 18,86% – 4.508 contagiati

Venerdì 6 novembre – 18,98% – 4.309 contagiati

Sabato 7 novembre – 17,82% – 4.601 contagiati

Domenica 8 novembre – 19,75% – 3.120 contagiati

Lunedì 9 novembre – 19% – 2.716 contagiati

Martedì 10 novembre – 17,16% – 3.166 contagiati

Mercoledì 11 novembre – 17,05% – 4.065 contagiati

Giovedì 12 novembre – 15,98% – 4.075 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 64.346 (+2.350)

– Provincia di Salerno : 11.750 (+573)

– Provincia di Avellino : 5.097 (+78)

– Provincia di Caserta : 19.201 (+606)

– Provincia di Benevento : 1.665 (+90) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Continua a crescere i casi, sono 40.902 i contagiati dal coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. 550 le vittime di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Anche oggi si registra il record di tamponi nelle ultime 24 ore in Italia: sono 254.908 quelli effettuati nell’ultimo giorno, circa ventimila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test resta costante al 16%.

Sono oltre 30 mila i ricoverati con sintomi da Covid in reparti ordinari in Italia: con l’aumento di 1.041 unità nelle ultime 24 ore sono ora 30.914, secondo i dati del ministero della Salute.

L’Rt sembra essere leggermente diminuito da 1,7 a 1,4, ma si trova comunque sia al di sopra di 1 e rappresenta solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione.

Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi: Lombardia (10.634), il Piemonte (5.258), la Campania (4.079), il Veneto (3.605), il Lazio (2.925), Toscana (2.478) e l’Emilia Romagna (2.384).