Dagli ultimi dati acquisiti sembra che ci sia stato un rallentamento, seppur ancora lieve, nella diffusione del coronavirus. Questa possibilità farebbe ben sperare e rafforzerebbe la convinzione del Governo che un lockdown nazionale possa essere evitato in virtù di chiusure localizzate e circoscritte.

A Palazzo Chigi si intende portare avanti la linea adottata sinora prevedendo lockdown mirati. Obiettivi primario, in questo momento, è piegare considerevolmente, la curva epidemiologica riportandola al di sotto della soglia di rischio. Si punta a nuove restrizioni, a partire già dalle prossime settimane, con la speranza di poter “salvare” il Natale. Un Natale che certamente sarà caratterizzato da limitazioni e misure atte a contenere il Covid, ma che potrà almeno essere vissuto con maggiore serenità.







Molte le città che si stanno già muovendo in questa direzione. A Roma sono stati intensificati i controlli su tutto il territorio urbano, mentre a Firenze le autorità locali hanno predisposto la chiusura di bar e ristoranti nei fine settimana. A Palermo fino al prossimo 3 dicembre sarà vietato sostare nelle aree del centro o sul litorale, mentre Bologna e Verona stringono il cordone intorno al centro storico.

In realtà per poter verificare gli effetti delle prime chiusure occorrerà attendere i risultati del nuovo monitoraggio dell’ISS, previsto per domani 13 novembre. Se i dati dovessero confermare le aspettative del governo alcune zone rosse potrebbero passare in zona Arancione.







Nodo cruciale resta ancora la Campania, per la quale si prospetta la possibilità di passare da zona gialla direttamente in quella rossa.

