Trecentomila euro a Castellammare per l’installazione di 7 postazioni di bike sharing, questo é quanto deciso dal Ministero dell’Ambiente.

I fondi, stanziati dallo stesso ministero presieduto dal ministro Costa, rientrano in un apposito bando per favorire la mobilità sostenibile, bando che ha visto Castellammare di Stabia uscirne vincitrice e la vedrà ricevere i fondi.

Le postazioni comprenderanno sia le rastrelliere sia le colonnine elettriche per ricaricare i veicoli e saranno posizionate maggiormente nel centro, interessate le zone del corso De Gasperiei, viale Europa, piazza Orologio, piazza Giovanni XXIII, viale delle Terme ed alcune anche sul lungomare stabiese

Un riconoscimento importante per la cittadina che viene da alcuni anni di grande attenzione al tema mobilità sostenibile e ad iniziative simili.







Non è mancato nemmeno il confronto con le associazioni del territorio: l’anno scorso nella meravigliosa reggia di Quisisana si svolse un incontro-confrnoto con le associazioni cittadine sul PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) che vide la partecipazione di rappresentanti di Legambiente e di giovani stabiesi promotori di associazioni nascenti e sensibili al tema, come l’associazione culturale Echo.

Il progetto premiato è stato fortemente voluto e realizzato dagli assessori Gianpaolo Scafarto e Fulvio Calì che sul tema si sono spesi più volte nella gestione dei loro assessorati.

Il progetto stabiese si è classificato primo nella classifica nazionale.

I cittadini a breve potranno noleggiare i veicoli e transitare nella Ztl che sorgerà in centro pagando con carta di credito una tariffa fissa al minuto. Si tratta di un servizio già in uso in molte grandi città italiane e che sta riscuotendo tanto successo. In arrivo soluzioni simili anche per i monopattini.

Ivano Manzo