Cinque i decessi susseguitisi a brevissima distanza l’uno dall’altro, nella struttura sanitaria riconvertita e destinata interamente ad accogliere i malati del Sars Cov-2.

Tre i pazienti ricoverati in terapia sub intensiva, uno in rianimazione e l’ultimo nel reparto di Medicina sono deceduti a pochi minuti di distanza lasciando esterrefatti e impotenti medici e infermieri che da quando il nosocomio è diventato centro Covid dedicano ogni loro sforzo ai malati.



Non c’è stato nulla da fare per un uomo giunto già in condizioni critiche dall’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, con un’emorragia cerebrale in corso. Due gli anziani novantenni di cui uno proveniente da una RSA locale che non hanno superato la notte e infine due pazienti più giovani.

“Subito lockdown per la Campania”, la richiesta ferma del direttore sanitario del nosocomio di via Lenze a Boscotrecase, Savio Marziani. “Al governatore De Luca probabilmente o non arrivano i dati reali dagli ospedali o è consigliato male. Occorre una task force, il problema non è più curare il malato ma accoglierlo. Non possiamo vedere morire le persone per strada, nei gabinetti, nelle ambulanze o nelle auto” ha aggiunto Marziani, e nelle sue parole la sofferenza di chi, in prima linea, constata l’inevitabile. “Bisogna immediatamente occuparsi dell’accoglienza per i malati offrendo loro un luogo dove poterli ricevere, non possiamo farli morire per strada. In un paese civile questo è inammissibile. Il governatore è consigliato male” ha concluso il medico.