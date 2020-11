Siamo purtroppo di nuovo in emergenza Covid e GIVOVA scende ancora in campo per il sociale.

Molti sono i progetti solidali che l’azienda intende sostenere, e tra questi c’è “TAKE CARE YOUR DOC”, iniziativa a sostegno dei medici e del personale impegnati in prima linea contro la pandemia. Con sacrifici e sforzi disumani, questi professionisti in camice bianco diventano la nostra salvezza. Su questo siamo tutti concordi, ma soprattutto siamo tutti grati, noi di GIVOVA unitamente alla Nazionale Italiana Cantanti e alla Basket Artisti.

Il progetto prevede, tra l’altro, la consegna di un pasto caldo al personale in servizio negli ospedali.

GIVOVA, in quanto azienda campana, è fiera si sostenere questa lodevole iniziativa, che ha garantito l’avvio delle consegne di pizze calde al personale sanitario dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Tutti insieme vogliamo raggiungere due obiettivi: offrire un servizio al personale medico e aiutare un ristoratore a non chiudere la sua attività.

Riconoscenza e solidarietà si confermano, ancora una volta, binomio perfetto e connubio vincente! #Takecareyourdoc!