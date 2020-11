Una coriacea Scafati batte i laziali a Cento nel quarto di finale di Supercoppa Centenario Serie A2 e conquista la semifinale della competizione. Il quintetto di coach Finelli inizia il la gara con una netta superiorità tecnica che incide sul risultato del primo quarto (12-22). Il distacco di 10 punti rimane invariato anche nel secondo quarto con i salernitani che chiudono il primo tempo con lo score di 28-38.







La seconda frazione di gara si apre con la reazione rabbiosa dei laziali che incrementano le distanze con gli avversari terminando il quarto con sette lunghezze di differenza. L’ultimo quarto si mantiene in equilibrio tra le due formazioni coi laziali che rimontano Scafati e addirittura si portano a pari punteggio ma poi i canarini piazzano l’allungo decisivo che decreta un successo meritato messo in discussione solo nell’ultima frazione di gara.

Mattatori della gara per i laziali sono Taylor e Pepper (entrambi autori di 13 punti), Fumagalli con 12 e De Laurentiis e Sanguinetti con 10 mentre per Scafati da evidenziare l’ottimo score (19) di Thomas e i 13 punti di Rossato e Musso. Una vittoria importante per i salernitani che sabato 14 alle ore 20,30 sempre a Cento contro la Top Secret Ferrara (vittoriosa contro i padroni di casa) proveranno a bissare l’ottima prova mostrata nei quarti e centrare la finale in programma il giorno dopo.

Adriano Napoli