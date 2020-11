Da oggi torna l’autocertificazione, infatti, con la nuova ordinanza che ha riclassificato la Campania da “zona gialla” a “zona rossa“, bisognerà portare con sé l’autocertificazione per motivare il proprio spostamento: uscita di casa o spostamento fuori dal comune consentite esclusivamente per ragioni di lavoro, necessità, salute e urgenza comprovata, il tutto con l’autocertificazione sempre in tasca.





Mano pesante per chi non rispetta le norme nazionali previste per questo nuovo lockdown da “zona rossa” e peggio per chi dichiara il falso nelle autocertificazioni.

Si rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro per aver violato le misure di contenimento anti-coronavirus, mentre si rischia anche la denuncia per falsa attestazione e dichiarazione mendace, nel caso si dichiari il falso sull’autocertificazione.

Il nuovo modello di autocertificazione è scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno.

I. M.