In arrivo varie agevolazioni sui tributi locali per la cittadinanza del Comune di Castellammare di Stabia. Un’iniziativa mirata alla solidarietà ed all’aiuto concreto, voluta fortemente dall’amministrazione comunale stabiese. “Abbiamo in programma una serie di misure e agevolazioni sui tributi locali per le attività commerciali in ginocchio a causa del Covid”, ha spiegato il sindaco Gaetano Cimmino. Un tentativo di rassicurare e allievare di alcuni pesi i nuclei familiari che versano in difficoltà economiche a causa delle varie restrizioni istituite per contrare la diffusione del virus. “Il momento che stiamo vivendo – ha spiegato – è delicato, ma voglio tranquillizzare le famiglie che vivono in condizioni di disagio in questa fase impegnativa”.







In vista della collocazione della Regione Campania come “zona rossa”, come si è letto sull’ordinanza firmata il 13 novembre dal ministro della Salute Roberto Speranza e con decadenza da domani domenica 15 novembre fino al 29 novembre, il sindaco Gaetano Cimmino di concerto con l’assessore al bilancio Stefania Amato, con il presidente della I commissione Salvatore Gentile e con Soget, ha disposto apposito atto di indirizzo al dirigente del settore finanze per l’azzeramento della Tari per un altro mese per le attività commerciali che ne avevano già fatto richiesta, dopo i tre già previsti durante il primo lockdown. Ha esposto richiesta, inoltre, per ottenere riapertura fino al 31 dicembre 2020 dei termini per le agevolazioni Tari alle attività commerciali che ancora non avevano presentato l’istanza. Tra le altre agevolazioni lanciate sul campo, ha firmato agli atti la sospensione dei pagamenti relativi ad Imu e Tari fino al 30 aprile 2021, in vista dell’invio degli accertamenti altrimenti andrebbero in prescrizione.







“Come già abbiamo fatto in primavera – ha dichiarato sempre la fascia tricolore Cimmino – continueremo ad essere accanto ai cittadini in difficoltà, mettendo a disposizione risorse comunali per aiutare le famiglie più fragili “. Ed ha concluso con un appello alle istituzioni regionali e nazionali: “Ci aspettiamo risposte importanti anche da Governo e Regione, per venire incontro a tutti i cittadini, costretti nuovamente a compiere sacrifici per superare questa emergenza”.

Tra le altre iniziative attualmente in atto sul comprensorio stabiese, si ricordano: il “carrello solidale” che consiste nell’acquisto nei supermercati aderenti all’iniziativa di prodotti a lunga conservazione che verranno lasciati in un carrello all’uscita, il quale verrà svuotato da dei volontari che smisteranno e destineranno i vari prodotti alimentari tra le famiglie più indigenti; il “farmaco sospeso” che prevede l’acquisto di un buono da 2 o 5 euro nelle farmacie aderenti per consentire l’acquisto di farmaci per le persone bisognose; il “centralino sociale” con cui ci si può mettere in contatto chiamando al numero 08119034371, per ricevere supporto psicologico ed educativo, nonché assistenza legale ed informazioni e chiarimenti sulle norme vigenti; infine, i “buoni spesa” per l’acquisto di beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà individuate dalle 4 unità pastorali cittadine.

