Coppia di negazionisti multata sul lungomare a Castellammare: “I Dpcm non hanno valore”. La coppia è stata sanzionata con una multa di 400 euro a testa per la doppia trasgressione. Oltre a non portare la mascherina, la coppia ha infranto anche il divieto di passeggiare in villa dopo le ore 18 come da ultima ordinanza del sindaco Gaetano Cimmino.







Si tratta di un 45enne stabiese e una 44enne di Santa Maria Capua Vetere, che hanno motivato la loro scelta di non indossare la mascherina con un foglio su cui erano scritti alcuni articoli della Costituzione che, a loro dire, giustificherebbero il loro comportamento. “I Dpcm non hanno alcun valore. Capito perché la mascherina non è un obbligo?” si legge sul foglio da loro sventolato. Una coppia di negazionisti che è stata sanzionata secondo le leggi previste.

Ivano Manzo