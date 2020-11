Un’ottima Scafati batte gli estensi nella seconda semifinale di Supercoppa Centenario di Serie A2 a Cento e conquista la finale della competizione. Il quintetto di coach Finelli inizia la gara con spirito combattivo e si porta avanti già alla fine del primo quarto con un margine di 5 punti (22-17). Il secondo quarto è caratterizzato dalla reazione dei ferraresi che incrementano il distacco dagli avversari e chiudono la prima frazione di gara sul 33-31. La gara si apre nella ripresa sul parquet dei quintetti con un combattuto quarto che si gioca punto a punto e con gli estensi che rimontano i salernitani e si portano in vantaggio di 4 lunghezze terminando il quarto sul 50-54.







Gli ultimi dieci minuti di gara si mantengono in costante equilibrio fino al pareggio ma poi i canarini prima rimontano e poi piazzano l’allungo decisivo sugli estensi con una prova di forza maiuscola che fa terminare l’incontro sul 73-65. Per Scafati c’è da evidenziare l’ottima gara disputata da Thomas (autore di 20 punti) e lo score di Musso (14) e Culpepper(12) mentre per gli estensi una buona prova per Baldassarre (16 punti), Zampini (12) e Ebeling(11). Una vittoria importante e soprattutto un altro tassello conquistato e fondamentale per disputare la finale in programma alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento domenica 15 alle ore 18,15 contro l’Unieuro Forlì (vittoriosa sorprendentemente in rimonta sulla favoritissima Torino).







Lo spirito di squadra e la voglia di lottare in ogni istante di gara mostrato dalle casacche gialle sia nei quarti di finale e sia in semifinale devono essere il giusto stimolo per provare a portare a casa il primo trofeo che apre la stagione della seconda divisione cestistica.

Adriano Napoli