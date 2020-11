Intorno alle 13:00 della giornata odierna, presso Piazzetta Russo (San Giovanni) si sono verificati attimi di panico e paura.

Una banda di banditi, formata da 4-5 uomini, ha aperto il fuoco il fuoco contro una pattuglia di carabinieri.





La banda di delinquenti era intenta in un furto in un piccolo appartamento quando si è vista in trappola all’arrivo delle forze dell’ordine; una “disdetta” che avrà messo in allarme i rapinatori portandoli ad aprire il fuoco e rischiando la tragedia.

Fortunatamente nessun ferito, i civili coinvolti nella sparatoria sono riuscire a correre ai ripari, grazie anche alla fermezza e alla lucidità dei carabinieri che hanno risposto al fuoco evitando il peggio.





I malviventi sono poi saliti su un’auto, fuggendo via, senza però riuscire a rubare nulla come è risultato da una prima verifica.

Sul posto sono accorse altre squadre d’indagine, fra cui i Carabinieri della Tenenza di Caivano e della Compagnia di Casoria.

Elvira La Rocca