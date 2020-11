I dati odierni della diffusione dell’epidemia risultano nuovamente in lieve salita, riportandosi nuovamente in linea con il trend dei giorni scorsi. Pochi in più i tamponi processati oggi, 25.110, ieri erano stati 24.948. Riscontrati invece oltre trecento contagiati in più rispetto ai 3.771 di ieri: risultano 4.078 i tamponi positivi al Covid nella giornata di ieri, domenica 15 novembre.

Dei nuovi positivi, quelli che presentano chiari sintomi da Covid sono oggi 436, mentre sono 3.643 le persone contagiate, ma prive di sintomi evidenti.









La percentuale tra i tamponi verificati e quelli riscontrati positivi recupera il punto percentuale calato ieri e risale nuovamente al 16,24%.

Il totale dei positivi da inizio pandemia, con questo ultimo aggiornamento, arriva oggi a 115.266 su 1.292.302 tamponi effettuati.

Anche oggi nel bollettino relativo alle 24 ore di ieri sono segnalati numerosi decessi: 37 le vittime che risultano registrate ieri, ma relative ai giorni dal 13 ottobre al 15 novembre, per un totale di 1.066 dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 636 sono deceduti dal primo ottobre ad oggi.







Situazione Clinica

Sostanzialmente stabili i positivi con sintomi Covid ricoverati: oggi sono 2.190, con un calo di di 34 unità. Calo di due unità per quel che riguarda i degenti, oggi 192, in terapia intensiva.

Sono 785 le persone che hanno sconfitto il Covid nella giornata del 15 novembre. Il totale dei guariti arriva oggi a 22.686 dall’inizio della crisi.

Il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, è di 91.514 con un aumento di altri 3.257 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 89.132, con altre 3.293 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 6 novembre – 18,98% – 4.309 contagiati

Sabato 7 novembre – 17,82% – 4.601 contagiati

Domenica 8 novembre – 19,75% – 3.120 contagiati

Lunedì 9 novembre – 19% – 2.716 contagiati

Martedì 10 novembre – 17,16% – 3.166 contagiati

Mercoledì 11 novembre – 17,05% – 4.065 contagiati

Giovedì 12 novembre – 15,98% – 4.075 contagiati

Venerdì 13 novembre – 16,21% – 3.351 contagiati

Sabato 14 novembre – 15,11% – 3.771 contagiati

domenica 15 novembre – 16,24% – 4.078 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 72.052 (+2.742)

– Provincia di Salerno : 13.486 (+348)

– Provincia di Avellino : 5.613 (+129)

– Provincia di Caserta : 21.390 (+740)

– Provincia di Benevento : 1.793 (+34) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Sono 27.354 i tamponi risultati positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 504. Ieri i positivi erano stati 33.979, i morti 546. In totale i casi di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia – compresi vittime e guariti – sono ora 1.205.881. I morti sono arrivati a quota 45.733. Gli attualmente positivi sono 717.784 (+5.294), i guariti e dimessi 442.364 (+21.554).

Sale ancora in Italia il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati, sfiorando il 18% (precisamente il 17,92% e cresciuto di pochi decimi di punto percentuale). Sono 152.663 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino, circa 43 in meno rispetto al giorno precedente.

Sono 70 i nuovi pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. In tutto sono 3.492 le persone in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, con il totale che sale a 32.536. In isolamento domiciliare ci sono ora 681.756 persone (+4.735 in 24 ore).







I guariti sono 9.376 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 420.810.



Le regioni con un incremento maggiore dei casi giornalieri sono la Lombardia (4.128), seguita da Campania (4.079), Piemonte (3.476), Emilia Romagna (2.547), Toscana (2.433) e Lazio (2.407).









Ieri multe per 1.938 persone e 55 attività commerciali

Nell’ambito dei controlli sulle misure anti Covid-19 di ieri, 15 novembre, le forze di polizia hanno verificato “71.565 persone” ne hanno sanzionate 1.938 e denunciate 26″. Inoltre sono stati verificati “12.738 esercizi commerciali o attivita'”, e “sanzionati 55 titolari e disposte 20 chiusure”. È quanto si legge sul profilo Twitter del Viminale.