Domenica fitta di impegni a Palazzo de Fusco. Dopo la convocazione straordinaria della giunta comunale, questa mattina, il sindaco Carmine Lo Sapio ha firmato anche due ordinanze volte a disciplinare l’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico. Così come previsto dal Dpcm, inoltre, il primo cittadino ha implementato lo smart working a carico dei dipendenti, lasciando comunque aperti gli uffici che svolgono funzioni essenziali. Massima operatività, invece, per la Polizia Locale impegnata, in questi giorni, in un controllo capillare del territorio. Sotto la lente, il rispetto della normativa in materia di Covid a cui gli esercizi commerciali devono sottostare e il pattugliamento delle strade. Il lockdown imposto alla Campania prevede severe limitazioni agli spostamenti che sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative e sanitarie.







“Queste restrizioni sono ormai inevitabili per limitare al massimo il rischio di contagio a fronte dei numeri in preoccupante crescita – afferma il sindaco Lo Sapio – Ancora una volta faccio appello al senso di responsabilità dei cittadini invitandoli a limitare quanto più possibile gli spostamenti. Siamo in una situazione critica e dobbiamo, purtroppo, fare tutti un ulteriore sacrificio. Pompei sta pagando un prezzo alto per le ricadute economiche che questa pandemia sta avendo sulla città, ma soprattutto sulla salute delle persone. Molti cittadini sono in isolamento fiduciario e in quarantena. Le misure imposte dal Governo su livello nazionale iniziano a dare i propri frutti, ma solo restando a casa il più possibile, limitando i contatti con le persone e i familiari, riusciremo a bloccare la diffusione del contagio”.