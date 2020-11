Riunione di giunta questa mattina a palazzo De Fusco. Sul tavolo le disposizioni da attuare in materia di Covid dopo l’inserimento della regione Campania nella zona rossa.

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà valida per le prossime due settimane e prevede una serie di misure, regole e restrizioni soprattutto per quanto riguarda la mobilità sia all’interno dei comuni che tra i comuni.







In virtù di tali limitazioni l’Amministrazione Lo Sapio ha ritenuto opportuno sospendere il pagamento del ticket per le aree di sosta a pagamento. Le cosiddette “strisce blu”.

Un modo per fornire sollievo e non gravare ulteriormente sui cittadini che per motivi strettamente connessi alle urgenze, dovranno recarsi in diverse aree della città e quindi, parcheggiare la propria auto.

Il provvedimento è stato varato questa mattina della giunta comunale ed è operativo da oggi stesso. Il pagamento della sosta, è, dunque, sospeso fino al 29 novembre 2020.