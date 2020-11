Registrati ieri 14 novembre dai vertici dell’Asl Na 3 altri 5 cittadini nel Comune di Sant’Antonio Abate positivi al Covid-19.

Il computo totale, quindi, si è aggiornato in salita come per tutti i Comuni limitrofi. Sono 351 gli abatesi tuttora positivi al virus, mentre sono 163 i soggetti dichiarati ufficialmente guariti. Sono quattro le persone, purtroppo, decedute.





“Questa notizia sconfortante – ha commentato il sindaco Ilaria Abagnale – non deve assolutamente farci perdere di vista l’obiettivo comune: quello di riuscire ad ottenere bollettini con numero di nuovi casi sempre inferiore”.

In merito all’entrata in vigore, a partire da domenica 15 novembre sino a tutto il 29 novembre, del lockdown per la Regione Campania dopo essere stata ricollocata in “fascia rossa”, ha commentato la fascia tricolore abatese: “Rispettare i divieti risulta non solo obbligatorio ma necessario ai fini del contenimento del contagio nel nostro territorio”. Ha poi proseguito le sue accurate riflessioni: “Essere individuati come scenario di rischio più alto significa che siamo tutti più esposti al contagio, nessun escluso.





Vorremmo tutti avere la stessa tranquillità di chi non ha timore del virus, di chi continua a vivere questo periodo come se niente fosse successo ma, al contrario, scegliamo di far attenzione pur di proteggere chi abbiamo accanto. Abbiamo tutti la capacità di proporre nuove idee per il contrasto della pandemia, ma bisogna averne altrettante per saperle rispettare”. Parole sincere che cercano sia di tranquillizzare e al contempo responsabilizzare e sensibilizzare alla rigida osservanza delle regole la cittadinanza abatese.

“Rispettarne i divieti – conclude Ilaria Abagnale – risulta non solo obbligatorio ma necessario ai fini del contenimento del contagio nel nostro territorio. Nessun passo falso è ammesso: restiamo a casa. Soltanto con il rispetto dei protocolli vigenti riusciremo a sganciarci presto da queste drastiche restrizioni. Quando? La fine sarà determinata solo ed esclusivamente dalle nostre azioni: che siano responsabili!

Forza, abatesi. Abbiamo fiducia nella nostra collaborazione per le prossime settimane!”

Emanuela Francini