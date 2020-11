In seguito alla nota stampa del consigliere comunale di Volla Ciro Scognamiglio, gruppo misto, presidente della VII commissione trasparenza e garanzia, ci è giunta una nota in risposta dell’assessore Maria Coppeto.

Nelle dichiarazioni del consigliere Scognamiglio, da noi pubblicate, si annunciava la realizzazione della “Casa dell’Acqua” a Volla senza però trascurare palesi attacchi all’amministrazione Di Marzo con particolare “riguardo” proprio per l’assessore Coppeto. Oggi l’esponente dell’esecutivo cittadino ha voluto dire la sua sulla vicenda, su quanto affermato dal consigliere avendo lo stesso “riguardo” per il presidente della VII commissione Ciro Scognamiglio. Ecco il testo del comunicato:





“Sabato mattina, alcuni amici mi hanno avvisata di un post su Facebook che mi riguardava, pubblicato da un consigliere comunale di opposizione: Scognamiglio.

Dopo averlo letto ho aspettato qualche giorno per decidere se fosse meritevole di essere cestinato come una insipida banale lettera, alla fine ho pensato che il non replicare poteva essere considerato come una mancanza di argomentazioni ma, in verità, la vera ragione che mi ha convinta poi a scrivere alcune poche note di riflessione è stata quella di ristabilire la verità dei fatti.

Il post dedicatomi consta di due parti, la prima verte sulla tematica riguardante l’inaugurazione della “Casa dell’acqua”, avvenuta venerdì 13/11, che diventa il pretesto poi per la seconda ove vengo definita incapace di gestire le deleghe assegnatemi dal Sindaco Avv. Di Marzo.





Ebbene le farneticazioni di Scognamiglio denotano l’assoluta ignoranza dell’argomento di cui parla:

l’ installazione della “Casa dell’acqua” era già prevista, come miglioria, nel contratto che aveva permesso la Ditta Langella di vincere qualche anno fa il servizio di smaltimento dei rifiuti, quindi la realizzazione pratica della stessa era stata concordata tra l’Ufficio Tecnico e la Ditta Langella già all’inizio della consiliatura e poi l’iter si è rallentato per il noto periodo di pandemia ;

la VII commissione consiliare di “trasparenza e garanzia” ha ritenuto opportuno “lavorare” su tale argomento in diverse sedute, ciascuna prevede per i consiglieri presenti un gettone di presenza, con la sua partecipazione Scognamiglio non fa altro che il proprio dovere;

sono stata informata dall’Ufficio Tecnico comunale che le conclusioni alle quali era giunta la VII commissione, dopo intense e retribuite sedute di lavoro, indicavano l’installazione della “Casa dell’acqua” in un’area decentrata del territorio non coincidente con quella già indicata dagli Uffici preposti ed accettata dall’Assessore in quanto vicino alla Casa comunale e con ampia possibilità di parcheggio, ma soprattutto non bisognevole per l’installazione di lavori che ne avrebbero come minimo ritardato la realizzazione ma quasi certamente, vista la grave condizione finanziaria delle casse municipali, non sarebbe mai avvenuta.







Il mio intervento è servito a dare ai Cittadini questo importante servizio ed a costo zero per il Comune. Sono stata invitata alla cerimonia di inaugurazione in qualità di assessore al ramo ed ho partecipato con piacere ed orgoglio avendone la piena legittimità.

Mi chiedo: in tutte queste commissioni di intenso e retribuito lavoro il consigliere Scognamiglio a cosa pensava se non conosce nemmeno l’argomento in agenda? Quale sarebbe poi il suo merito quello di aver ottemperato al suo dovere di componente della VII commissione, per le quali tra l’altro è retribuito, il cui compito istituzionale è quello di vigilare sulla trasparenza della procedura? Esimio consigliere dal suo scritto traspare solo un livido rancore per il fallimento della sua strategia politica che mirava alla non realizzazione della “Casa dell’acqua” in spregio al beneficio che essa apporta ai Cittadini. “Oh creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v’ offende”

La seconda parte poi si riduce ad un attacco al mio operato di Assessore su tematiche già peraltro oggetto di molteplici interrogazioni, alle quali non mi sono mai sottratta, nell’assise Comunale.

A tal proposito il mio operato sarà oggetto di giudizio da parte dei Cittadini Vollesi al momento opportuno, le vacue illazioni sono solo inutili chiacchiere sollazzo per i perditempo.





Mi sembra però, al fine di meglio comprendere tutto quanto detto, interessante conoscere da quale pulpito arriva la predica: il sig. Scognamiglio era candidato, come me, alle ultime elezioni comunali nella lista “Intesa per Volla”, l’esito di tale elezione l’ha visto risultare tra i candidati non eletti nel Consiglio comunale; egli risulta il primo dei “non eletti” della lista “Intesa per Volla” nella quale io risulto essere la prima eletta con ben 354 preferenze, proprio in virtù di tale eclatante risultato la lista mi propone di accettare l’incarico di Assessore proposto dal neoeletto Sindaco Di Marzo ed in virtù della mia disponibilità il sig. Scognamiglio viene ripescato in Consiglio comunale tra le fila della maggioranza con il consenso di tutto il gruppo dopo aver ribadito il suo incondizionato disinteressato impegno alla lealtà ed al rispetto, ma, ottenuta la poltrona, la sua posizione dura molto poco. Infatti, per restare nel gruppo che solo pochi giorni prima gli aveva permesso di essere consigliere comunale, pretende la presidenza della Commissione Urbanistica quando l’indicazione della lista era stata ovviamente per l’avv. Paolo Rea risultato il terzo eletto nel consiglio comunale.

Sig. Scognamiglio io c’ero quando in assemblea generale, e cioè presenti candidati, direttivo e cittadini, la lista civica “Intesa per Volla” ha indicato all’unanimità, alla luce del risultato elettorale sancito dai Cittadini, il consigliere Rea quale candidato alla Presidenza della Commissione Urbanistica.





In seguito al rifiuto della sua prosaica richiesta, la sua reazione è stata quella di lasciare la lista che le aveva permesso di sedere in consiglio comunale e passare nei banchi dell’opposizione rinnegando il programma elettorale proposto e tradendo gli elettori, i candidati della lista ed il gruppo consiliare.

Chiunque in un barlume di dignità già all’epoca avrebbe tratto le dovute conclusioni: DIMISSIONI. Ma capisco che c’era bisogno almeno di un minimo di dignità e che l’assoluta mancanza avvalora il sussurrio di ulteriori prossime evoluzioni acrobatiche, questa volta per tradire gli attuali suoi amici di opposizione”.