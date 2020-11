La Costiera Amalfitana non è solo in questo momento il conto, molto contenuto, degli asintomatici al Covid 19, ma anche programmazione turistica e culturale per il prossimo anno, a cominciare dalla quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo che, come già annunciato dal direttore organizzativo Alfonso Bottone, si snoderà dalle chiese alle piazzette, dagli edifici storici ai musei civici, dai giardini panoramici ai sentieri collinari, dalle librerie ai centri di cultura di Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti, di Salerno e dell’Agro, dal 21 Maggio all’11 Luglio 2021.







“Il 3 ottobre scorso abbiamo consegnato a Cetara i Premi costadamalfilibri della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it; ” – ci dice Alfonso Bottone – “e il 16 gennaio del nuovo anno ripartiremo proprio dal suggestivo borgo marinaro con l’assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori delle 5 sezioni della 7a edizione del Concorso nazionale “…e adesso raccontami Natale”: poesia in lingua italiana e in vernacolo, racconto breve, filastrocca, fiaba. Per partecipare consultare il sito www.incostieraamalfitana.it, con scadenza il 30 novembre prossimo. Nella serata di premiazione ospiteremo un amico del nostro fe stival, Stefano Piccirillo, voce storica di Radio Kiss Kiss, con il romanzo “Una volta, ancora una volta” edito da L’Erudita. Se la situazione coronavirus non lo permetterà, ovviamente siamo pronti a spostare in avanti la data della consegna dei riconoscimenti”. Come apprendiamo dallo stesso direttore organizzativo della Festa del Libro in Mediterraneo questo è solo il primo tassello di quel puzzle incalzante di avvenimenti che hanno reso questo mezzo di promozione culturale uno strumento efficace di ulteriore valorizzazione del territorio costiero. “A gennaio infatti lanceremo altri tre concorsi.” – anticipa sempre Bottone – “A partire dall’ormai collaudato “Scrittore in…banco” rivolto a ragazzi/e delle Scuole Medie Superiori italiane, invitati a realizzare un breve racconto, partendo dal tema della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it “Difendere la mia libertà…e anche la tua!”. Stessa tematica anche per le favole di classe di “Favolando”, concorso rivolto alle Scuole Primarie. Infine, in collaborazione con la Giammarino Editore, la prima edizione de “Lo raccontano i Muri”, ideato dall’Agenzia Letteraria Nardiello Press e rivolto a tutti: l’immagine di un murales, di un graffito o di una semplice scritta su un muro, ad ispirazione di un racconto breve. E così sarà anche a febbraio con i whatsapp d’amore inviati il giorno di San Valentino al proprio partner per la 5a edizione di “Caro Amore ti scrivo…”, il concorso di poesia in lingua italiana legato al mondo dei fiori e delle piante della 7a edizione del Premio Giardino Segreto dell’Anima”, e una gara “creativa” promossa dall’Associazione culturale Poesie Metropolitane”.







Nella marcia di avvicinamento alla XV edizione di ..incostieraamalfitana.it non ci saranno solo i concorsi, come ci assicura il direttore organizzativo della Festa del Libro in Mediterraneo: “Per i primi mesi del prossimo anno, se sarà possibile, ritorneranno in presenza anche le nuove edizioni di “Atrani Muse al…Borgo” e di “èPrimavera…fioriscono Libri, ad Atrani e Minori”. E non è parco di informazioni Alfonso Bottone anche in merito a qualche anticipazione sulla edizione 2021 del festival: “Contiamo intanto di confermare, con il supporto di partner nazionali prestigiosi, e di Istituzioni, Associazioni, operatori turistici ed economici del territorio costiero e campano, tutti gli appuntamenti significativi del festival. Tra le “prime volte” invece coinvolgeremo 100 poeti e poetesse lungo il Sentiero dei Limoni, tra Minori e Maiori, sulle tematiche dell’ambiente. Argomento questo che coinvolgerà anche i più piccoli in “Non rifiutiamoci”, iniziativa ideata da Michele Gentile della libreria “Ex Libris” di Polla, con un libro in cambio di una bottiglia di plastica. Sempre con i più piccoli ricorderemo, grazie alla proficua collaborazione con l’Associazione Papersera, i 120 anni dalla nascita di Walt Disney”. Nessuna anteprima invece sui personaggi del mondo della cultura, dell’informazione, dell’attualità, dello sport, della moda, dello spettacolo, del cinema, della società, a cui saranno assegnati i Premi “Uomo/Donna del mio Tempo”; né su nuove location lungo la “divina” Costa d’Amalfi che ospiteranno la kermesse letteraria perché, come ci ricorda in conclusione il direttore organizzativo della Festa del Libro in Mediterraneo, “il vero protagonista anche della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it è e resta il Libro, con i Premi costadamalfilibri per le sezioni Narrativa/Saggistica, Giallo/Noir, Antologie, per cui stiamo già registrando diverse richieste di partecipazione, a testimonianza di quanto scrittori e case editrici di tutt’Italia siano ormai attenti a questo festival”.