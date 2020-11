Il report di domenica evidenziava a Boscotrecase 24 cittadini guariti e 13 nuovi positivi. Erano 85 i soggetti positivi, tutti in isolamento domiciliare, tranne due ricoverati al COVID Hospital di Boscotrecase le cui condizioni sono, per entrambi, in netto miglioramento.

L’ultimo bollettino di lunedì 16 novembre ha riportato ancora altri 4 nuovi positivi, mentre continuano ad essere registrati nuovi cittadini boschesi che hanno vinto il coronavirus: ancora altri 7 i guariti.

Attualmente sono 82 i cittadini positivi e 96 i guariti.

In settimana è stato, invece, dimesso il cittadino precedentemente ricoverato al Cotugno di Napoli in quanto il migliorare delle sue condizioni non necessitavano più di assistenza ospedaliera.