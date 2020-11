Non c’è stata tregua per Castellammare di Stabia, registrati nelle ultime 24 ore altri 83 cittadini positivi al Covid-19. La notizia è stata ufficializzata dalla Regione Campania e dai vertici dell’Asl Na3 Sud.

Tra gli 83 nuovi contagiati, soltanto 19 hanno accusato una sintomatologia sospetta Covid. Per la maggior parte si tratta di sintomi in forma lieve e facilmente monitorabili, mentre purtroppo una stabiese di 55 anni presenta un aggravamento notevole delle sue condizioni di salute.





I tamponi processati nelle ultime 24 ore, sono stati 543. La percentuale dei positivi rilevati è inevitabilmente aumentata: oggi è salita al 15,28%.

“Come purtroppo di consueto – ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino – con l’inizio della settimana e l’alto numero di tamponi lavorati, torna a salire il numero dei nuovi contagiati dal coronavirus in città. Conforta però il gran numero di cittadini guariti”. Sono stati dichiarati ufficialmente guariti, dalle autorità sanitarie competenti, ben 82 stabiesi. Un segnale di speranza che, oltretutto, ha indicato un piccolo miglioramento della situazione contagio nella città delle acque. Il computo totale, tuttavia, si è aggiornato in salita con un’altra impennata della curva epidemiologica. Su un totale di 1667 contagiati da inizio pandemia, sono 1190 le persone tuttora positive al Covid-19, 470 i guariti. Risutano 7, purtroppo, gli stabiesi deceduti.





La fascia tricolore Cimmino, nonostante i preoccupanti numeri registrati, si è rivolto alla sua cittadinanza con un discorso incoraggiante e, come al solito, volto a sensibilizzare verso tutte le norme di carattere regionale e nazionale attualmente vigenti: “La strada per abbassare la curva dei contagi è tracciata, adesso bisogna remare tutti in un’unica direzione – ed ha concluso – Sono certo che molto presto anche tutti gli altri contagiati dal virus riusciranno a vincere la propria battaglia. A tutti i contagiati vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte mia e di tutta la città di Castellammare”.

Emanuela Francini