Calano i positivi di pari passo con il numero minore di tamponi processati. Oggi a risultare contagiati sono state altre 3.019 persone, oltre mille in meno a ieri, ma allo stesso tempo nel bollettino odierno risultano essere stati analizzati solo 16.178 tamponi, circa novemila in meno delle 24 ore precedenti.







L’incrocio di questi due dati ci consegna un risultato per nulla incoraggiante. La percentuale tra i tamponi processati e quelli riscontrati positivi fa un ampio balzo verso l’alto e sale di oltre due punti arrivando al 18,66%, ieri era al 16,24% e due giorni fa era scesa al 15,11%. Sono quindi due giorni che il trend sembra essere mutato con un rialzo percentuale del 3,5

Tra i positivi riscontrati, quelli che presentano chiari sintomi da Covid sono oggi 415, mentre sono 2.604 le persone contagiate, ma prive di sintomi evidenti.









Sono 118.285 i positivi da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.308.480 tamponi effettuati. Negli ultimi 10 giorni il virus ha infettato 40.275 persone.

Nelle ultime 24 ore di ieri sono segnalati 19 decessi, che portano il totale a 1.788 dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 655 sono deceduti dal primo ottobre ad oggi.

Resta la mancanza di medici il problema principale per l’Unità di Crisi e per le direzione generali delle aziende ospedaliere e sanitarie. Il Governo ha aperto la procedura per selezionare 450 medici da inviare in Campania realizzando anche spot di invito ai volontari in onda sulle maggiori tv nazionali.









Situazione Clinica

Sostanzialmente stabili i positivi con sintomi Covid ricoverati: oggi sono 2.236, con un aumento di 46 unità. Sale di 9 unità il numero dei degenti, oggi 201, in terapia intensiva.

Cifra molto alta quella dei guariti che nella giornata del 16 novembre sono stati 1.788. Il totale dei guariti arriva oggi a 24.474 dall’inizio della crisi.

Il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, è di 92.726 con un aumento di altri 1.212 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 90.289, con altre 1.157 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Sabato 7 novembre – 17,82% – 4.601 contagiati

Domenica 8 novembre – 19,75% – 3.120 contagiati

Lunedì 9 novembre – 19% – 2.716 contagiati

Martedì 10 novembre – 17,16% – 3.166 contagiati

Mercoledì 11 novembre – 17,05% – 4.065 contagiati

Giovedì 12 novembre – 15,98% – 4.075 contagiati

Venerdì 13 novembre – 16,21% – 3.351 contagiati

Sabato 14 novembre – 15,11% – 3.771 contagiati

domenica 15 novembre – 16,24% – 4.078 contagiati

Lunedì 16 novembre – 18,66% – 3.019 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 74.208 (+2.156)

– Provincia di Salerno : 14.062 (+576)

– Provincia di Avellino : 5.798 (+185)

– Provincia di Caserta : 22.104 (+714)

– Provincia di Benevento : 1.793 (0) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Oggi i nuovi casi sono 32.191 su 208.458 tamponi mentre ieri erano solo 152.000, quindi la variazione è dovuta al numero di tamponi processati. Ormai c’è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri, forse con leggera flessione. Sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e ci sono 731 decessi. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i nuovi casi, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi cumulati negli ultimi due mesi.

Il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati è al 15,47%, due punti e mezzo percentuale in meno rispetto a ieri (era al 17,92%). Secondo i dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi sono saliti a 733.810, con un incremento rispetto a ieri di 16.026: di questi, 33.074 sono ricoverati nei reparti ordinari e 3.612 in terapia intensiva. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’epidemia sono 457.798, rispetto a lunedì sono 15.434 in più.









Le regioni che ha segnato il maggior incremento nel numero dei casi sono Lombardia (8.448), Veneto (3.124), Campania (3.019) e Piemonte (2.606).









Contagi in Italia per Regione

Lombardia : 156.567 +8.448

: 156.567 +8.448 Piemonte : 73.786 +2.606

: 73.786 +2.606 Campania : 92.726 +3.019

: 92.726 +3.019 Veneto : 63.071 +3.124

: 63.071 +3.124 Emilia Romagna : 57.268 +2.219

: 57.268 +2.219 Lazio : 71.255 +2.538

: 71.255 +2.538 Toscana : 54.152 +2.361

: 54.152 +2.361 Liguria : 16.531 +685

: 16.531 +685 Sicilia : 29.765 +1.461

: 29.765 +1.461 Puglia : 26.607 +1.234

: 26.607 +1.234 Marche : 14.511 +357

: 14.511 +357 Abruzzo : 14.008 +729

: 14.008 +729 Friuli-Venezia Giulia : 10.421 +536

: 10.421 +536 Umbria : 11.244 +351

: 11.244 +351 Sardegna : 10.454 +502

: 10.454 +502 Bolzano : 10.701 +258

: 10.701 +258 Trento : 2.994 +276

: 2.994 +276 Calabria : 7.738 +680

: 7.738 +680 Valle d’Aosta 2.163 +154

2.163 +154 Basilicata : 4.326 +269

: 4.326 +269 Molise: 2.201 +147