“L’emergenza sanitaria ha prodotto una grave crisi economica i cui effetti saranno di gran lunga più duraturi della prima. Era necessario, per questo, istituire una Commissione speciale che facesse da faro rispetto alle sfide dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Non basta rimettere in piedi le imprese, ma bisogna renderle più competitive sui mercati. Il mondo sta mutando velocemente e a questi cambiamenti abbiamo il dovere di rispondere con la sfida dell’innovazione e della sostenibilità dei processi produttivi.







Innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, automazione, connettività, sviluppo sostenibile e le occasioni offerte dalla green economy sono processi fondamentali per cogliere in pieno questa sfida e sfruttare al massimo le risorse e opportunità che verranno dal governo e dall’Europa, come il recovery fund, le Zone economiche speciali, le opportunità ministeriali per migliorare l’export”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.







“Abbiamo il dovere di farci trovare pronti. Abbiamo la possibilità di trasformare la crisi in opportunità di sviluppo e come istituzione regionale è nostro dovere dare sostegno alle imprese perché possano cogliere al volo queste opportunità. Sono soddisfatto, dunque, che l’aula del Consiglio regionale abbia votato a favore dell’istituzione di una Commissione Speciale su “Innovazione e sostenibilità per la competitività e il rilancio delle imprese”, da me proposta, che affronterà tutti questi temi e che sia in grado di fornire una cornice complessiva capace di contenere il quadro dell’intero sviluppo economico della Campania”.