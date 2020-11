Arrivano brutte notizie dall’Albania per il Napoli. Elseid Hysaj è risultato positivo al tampone per il Coronavirus effettuato durante il ritiro con la nazionale, con la quale il calciatore era impegnato per le ultime gare di Nations League.

La comunicazione è giunta tramite l’account ufficiale della società azzurra, che ha affermato che il terzino resterà nel suo paese natale per osservare il periodo di isolamento in attesa della negatività.





Quindi ci sarà una nuova essenza forzata per Gattuso, dopo la notizia della lussazione alla spalla per Osimhen, per la sfida del prossimo turno contro il Milan.

Questo il testo del tweet del Napoli:

“In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj.

Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania.”

Salvatore Emmanuele Palumbo