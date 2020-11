Il comune di Torre Annunziata si uniforma alle direttive regionali, in previsione della riaperture parziale delle scuole, il prossimo 24 novembre, ha organizzato lo screening con i tamponi rapidi antigenici per la popolazione scolastica del Distretto Sanitario 56 relativo ai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase ed appunto Torre Annunziata.





I test rapidi di screening verranno effettuati su base volontaria al personale docente e non docente, e ad alunni e relativi familiari conviventi. Per poterli effettuare è stata individuata come sede la palestra dello stadio comunale “A. Giraud” di Torre Annunziata. I test saranno effettuati da mercoledì 18 a sabato 21 novembre, dalle ore 9 alle ore 13. A coordinare le operazioni, oltre al personale Asl, ci saranno anche i volontari della Protezione Civile.

Tutti coloro che vorranno partecipare allo screening dovranno seguire le indicazioni regionali, con prenotazione preventiva al numero verde 800.814.818 attivo dalle ore 7,30 alle ore 19,30.





«L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, nel corso dell’emergenza epidemiologica, si è sempre mostrata disponibile ad accogliere richieste ed istanze di altri Enti, in particolare quelle dell’Azienda Sanitaria Locale». Così ha affermato il sindaco Vincenzo Ascione che ha aggiunto: «Abbiamo immediatamente accettato di ospitare all’interno del parcheggio dipendenti della casa comunale di via Provinciale Schiti, a partire dallo scorso 12 ottobre, il casello dell’Asl Napoli 3 Sud per l’effettuazione di diagnostica da Covid-19 attraverso la modalità “drive-in”, e ci siamo resi fin da subito disponibili a destinare la palestra dello stadio “Giraud” quale sede per l’effettuazione dei test rapidi di screening.

Credo fortemente – conclude – che l’unione e la collaborazione, insieme al rispetto delle regole, siano fondamentali per riuscire a superare, mi auguro nel minor tempo possibile, l’emergenza sanitaria».