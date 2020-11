“A causa del coronavirus le persone sono tutte preoccupate, non sappiamo nel 2021 cosa sarà di noi”: così donna Imma Polese, titolare de “La Sonrisa”, meglio conosciuta come Castello delle Cerimonie, di Sant’Antonio Abate. Nella serata di ieri la figlia del compianto don Antonio Polese è stata ospite al Maurizio Costanzo Show su Canale 5.

Imma Polese era sul palco per raccontare la propria esperienza di ristoratori al tempo del Covid-19. Tra il pubblico suo marito Matteo Giordano: anche con lui Costanzo ha scambiato qualche battuta. La notorietà della famiglia Polese e del Castello è dovuta all’arcinota trasmissione andata in onda su Real Time intitolata prima “Il Boss delle Cerimonie” ed in seguito, dopo la dipartita di don Antonio, “Il Castello delle Cerimonie”.







Recentemente i Polese sono saliti alla ribalta delle cronache per un focolaio di coronavirus scoppiato proprio al Castello a Sant’Antonio Abate. Il fatto è accaduto sul finire dell’estate, quando è scattata anche una mini zona rossa. Un focolaio che ha terrorizzato il comprensorio che si era appena svegliato dall’incubo lockdown. In quel periodo ha perso la vita a causa del Covid anche Rita Greco, mamma di Imma e moglie di don Antonio. Matteo Giordano, invece, è rimasto ricoverato all’ospedale “Cotugno” di Napoli per diverso tempo.

“Quello che ti manca quando si è malati di Covid sono proprio gli affetti, il contatto. – ha detto Matteo a Maurizio Costanzo che gli ha chiesto della sua esperienza con il coronavirus – Quando rientro a casa sono abituato a dare un bacio a mia figlia prima di dormire. Il non poterlo fare il quei momenti è stato bruttissimo”.







Imma Polese ha invece parlato del momento difficilissimo per il settore della ristorazione. “C’è stato un calo di tutte le cerimonie e di tutti gli eventi in generale. – ha affermato donna Imma – Da noi al Castello le persone coronano un sogno. Da noi festeggiano non solo matrimoni ma anche compleanni e battesimi. Adesso a causa del coronavirus sono tutti preoccupati perché non sanno a cosa si va incontro. Non sappiamo nemmeno nel 2021 cosa sarà di noi. Le persone che vogliono festeggiare sono completamente smarrite”.

Recentemente donna Imma e suo marito Matteo hanno inaugurato una nuova trasmissione, una sorta di spin-off de Il Castello delle Cerimonie, in onda su Food Network al canale 33 del digitale terrestre. I due realizzano assieme ricette tratte dall’antico quaderno di famiglia, per celebrare la tavola, la tradizione napoletana.