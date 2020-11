Domani mattina alle ore 12 in diretta sui canali ufficiali del Comune di Pompei, l’amministrazione comunale spiegherà alla città i dettagli del progetto Eav. Una scelta, quella dell’amministrazione, attuata per ovviare all’impossibilità di tenere un’assemblea pubblica aperta ai cittadini che per motivi legati alla pandemia da Covid sarebbe ulteriormente slittata.







“C’è molta confusione su questo progetto che io ritengo cruciale per il futuro sviluppo della città di Pompei – afferma il sindaco Carmine Lo Sapio – Le precedenti amministrazioni non hanno mai avviato una comunicazione seria e puntuale sia relativamente alla ordinaria vita amministrativa, sia soprattutto in merito al progetto Eav. Questa mancanza ha generato non solo confusione tra i cittadini, ma ha soprattutto lasciato spazio a molte strumentalizzazioni. Domani con questa videoconferenza – che è solo il primo passo di un piano comunicativo più ampio – inizieremo a colmare i vuoti. Avevo promesso un incontro pubblico – conclude il sindaco – ma ancora una volta sono costretto a rinviarlo a causa del propagarsi dell’epidemia da Covid. In attesa di poter incontrare i cittadini in una pubblica riunione, iniziamo ad illustrare il progetto assieme all’assessore ai lavori pubblici, al dirigente dell’ufficio tecnico e al presidente del Consiglio”.