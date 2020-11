Sono ancora 51 le persone colpite dal coronavirus a Castellammare di Stabia, di questi si nota l’età avanzata di molti positivi. Solamente 10 persone, però, accusano sintomi del Covid ed in maniera lieve. Si segnalano anche 27 persone, fortunatamente, guarite dal terribile virus e che ora sono in condizioni stabili.

“Nelle ultime 24 sono stati lavorati 263 tamponi – ha dichiarato nella nota di aggiornamento il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino – molto alta la percentuale di positivi rilevati rispetto ai tamponi: siamo al 19,3% circa” ha proseguito il primo cittadino stabiese.





Castellammare è nelle sue ore più complesse. Negli ultimi mesi la curva epidemiologica non ha fatto altro che crescere senza sosta, e dall’inizio della pandemia, che ha colpito il tutto il Paese, ha portato nella città porta della Costiera sorrentina, ben 1.773 contagiati dal coronavirus e, purtroppo, 7 di essi si sono dovuti arrendere alla malattia.

Il crescere dei contagi sempre maggiore ha portato ad una situazione sanitaria critica nella città delle acque e ad una gestione complicatissima del contrasto alla diffusione del virus.

Nonostante le misure sempre più stringenti adottate dal Governo e gli sforzi dall’amministrazione stabiese per contrastare la diffusione del contagio, con il sindaco che si è speso fortemente per chiedere maggiori attenzioni e controlli alle forze dell’ordine e alle autorità governative, la situazione è diventata sempre più critica fino a vedere il culmine fotografato nelle scene viste fuori dal Pronto Soccorso del San Leonardo che hanno mostrato tutte le difficoltà della situazione attuale.





Attualmente a Castellammare si contano 1222 persone positive al coronavirus, ma anche 544 guariti che danno ancora speranza. Buone notizie, intanto, giungono per i guariti. A sconfiggere il coronavirus sono stati in tutto 27 stabiesi, tra cui un 17enne, un 16enne, due 13enni, due ragazzi di 6 anni ed un bambino di un anno. “Nuovi segnali di speranza”, così Cimmino ha commentato questi ultimi dati, che danno un segnale positivo verso il contrasto al Covid-19. Un piccolo barlume nelle ore più difficili della lotta al Covid-19. Per vincere questa lotta molto però dipende dai comportamenti che terranno i cittadini stabiesi in queste settimane.