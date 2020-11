Tutto in calo oggi, quindi buone notizie per la Campania. Sono stati 3.334 i positivi al coronavirus, circa trecento in meno rispetto alla giornata precedente. Sono stati 23.496 i tamponi processati oggi, sostanzialmente lo stesso numero delle 24 ore precedenti.

Tra i positivi riscontrati, quelli che presentano chiari sintomi da Covid sono oggi 207, mentre sono 3.127 le persone contagiate, ma prive di sintomi evidenti.

Il contagio negli ultimi giorni si sta stabilizzando appena sopra la soglia dei 3mila casi ogni 24 ore, mentre calano i ricoveri nelle terapie intensive, ma aumentano quelli dei reparti Covid di media intensità.







La percentuale tra i tamponi processati e quelli riscontrati positivi produce anche in questo caso un risultato che segue il trend in discesa intrapreso da circa una settimana, a parte la lieve impennata di qualche giorno fa: oggi la percentuale si è fermata al 14.18%, ancora quasi un punto e mezzo in meno a ieri quando era al 15,57%.

Il report posti letto su base regionale, oggi ci comunica che in terapia intensiva sui 656 posti letto disponibili, 194 sono al momento occupati. Per quel che riguarda i posti di degenza, compreso il supporto delle strutture accreditate, sui 3.160 disponibili, 2.287. In quest’ultimo caso la disponibilità scende da 901 a 873 posti letto.









Il totale dei positivi è di 125.276 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.355.455 tamponi effettuati.

Purtroppo nelle 24 ore di ieri sono stati registrati ancora 32 decessi, vittime che non attengono solo alla giornata di mercoledì ma che fanno parte di un computo che va dal 13 al 18 novembre e che portano il totale a 1.192 dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 762 sono deceduti dal primo ottobre ad oggi.









Situazione Clinica

In lieve aumento i positivi con sintomi Covid ricoverati: oggi sono 2.287, con un incremento di 28 unità. Sono 194 i degenti in terapia intensiva, sei in meno di ieri.

Ancora oltre mille i guariti che nella giornata del 17 novembre: sono stati1.169 ad uscire dall’incubo coronavirus. Il totale dei guariti arriva oggi a 25.643 dall’inizio della crisi.

Il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, è di 96.186 con un aumento di altri 1.047 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 93.705, con altre 1.025 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 9 novembre – 19% – 2.716 contagiati

Martedì 10 novembre – 17,16% – 3.166 contagiati

Mercoledì 11 novembre – 17,05% – 4.065 contagiati

Giovedì 12 novembre – 15,98% – 4.075 contagiati

Venerdì 13 novembre – 16,21% – 3.351 contagiati

Sabato 14 novembre – 15,11% – 3.771 contagiati

domenica 15 novembre – 16,24% – 4.078 contagiati

Lunedì 16 novembre – 18,66% – 3.019 contagiati

Martedì 17 novembre – 15,57% – 3.657 contagiati

Mercoledì 18 novembre – 14,18% – 3.334 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 77.611 (+2.312)

– Provincia di Salerno : 15.152 (+490)

– Provincia di Avellino : 6.066 (+143)

– Provincia di Caserta : 23.819 (+678)

– Provincia di Benevento : 2.136 (+47) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Sono 36.176 i casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, circa duemila in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.308.528. E’ invece di 653 l’incremento delle vittime in un giorno, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 47.870.

E’ stabile il trend sull’incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del14,4% mentre ieri il dato si attestava sul 14,6%.







I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 250.186, circa 15mila in più rispetto a ieri. Frena ancora l’aumento dei ricoveri nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 42 i nuovi pazienti, per un totale nelle rianimazioni che è arrivato a 3.712.

In calo anche l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari: 106 in un giorno, per un totale di 33.610. Gli attualmente positivi sono complessivamente 761.671, con un aumento di 18.503 rispetto a ieri, mentre i dimessi e i guariti sono 489.987, con un incremento di 17.020. In isolamento domiciliare ci sono invece 724.349 italiani, 18.355 in più nelle ultime 24 ore.





La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+7.453), segue il Piemonte (+5.349), il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l’Emilia Romagna (+2.160).









Le vittime per regione

20.015 in Lombardia

5.331 in Piemonte

1.192 in Campania

3.057 in Veneto

5.218 in Emilia-Romagna

1.880 nel Lazio

2.073 in Toscana

1.055 in Sicilia

2.178 in Liguria

1.113 in Puglia

1.150 nelle Marche

721 in Abruzzo

580 in Friuli Venezia Giulia

293 in Umbria

438 nella Provincia autonoma di Bolzano

362 in Sardegna

556 nella Provincia autonoma di Trento

202 in Calabria

101 in Basilicata

271 in Valle d’Aosta

84 in Molise