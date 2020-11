Il Comune di Boscotrecase condivide la campagna di sensibilizzazione promossa dall’A. O. R. N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino in tema di donazione del plasma iperimmune per fini di ricerca.

Chiunque abbia contratto il covid-19 (con certificazione del tampone), rientri in un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni (65 anni per chi è già donatore) e sia poi risultato guarito (negatività documentata) può prendere appuntamento per la donazione, contattando il servizio trasfusionale dell’ospedale al numero 0825203873 oppure inviando una mail all’indirizzo simt@aosgmoscati.av.it.





Dal 21esimo giorno dopo tampone con esito negativo potrà sottoporsi ad un prelievo di controllo e dal 28esimo giorno potrà invece donare il plasma.

L’ente comunale si rende disponibile ad accompagnare (con i propri mezzi in uso alla protezione civile) qualsiasi cittadino che abbia interesse ad effettuare la donazione ed abbia preso appuntamento con la struttura ospedaliera.