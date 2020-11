Oltre quattromila tamponi in più processati nella giornata di oggi, 27.649 il totale, e 4.226 i nuovi positivi riscontrati. Ieri erano stati circa novecento in meno. Sale quindi, nuovamente oltre i quattromila casi il report giornaliero dei nuovi positivi dopo diversi giorni di flessione.

Tra i positivi riscontrati, quelli che presentano chiari sintomi da Covid sono oggi 593, mentre sono 3.633 le persone contagiate, ma prive di sintomi evidenti.

Oggi si registra un’impennata dei tamponi positivi tra Napoli e provincia, oltre 3mila. La circolazione del virus resta evidente e omogenea sul territorio di tutte le province campane. Scende il numero dei ricoveri anche se le terapie intensive restano comunque su livelli superiori alla soglia di criticità.





La percentuale tra i tamponi processati e quelli riscontrati positivi torna a segnare un rialzo che si sperava proprio di non dover registrare. Oggi la percentuale è risalita al 15,28% oltre un punto in più di ieri quando era al 14.18%.

Oggi, nella consueta diretta facebook del venerdì il presidente della Campania ha parlato anche del bando per i medici da impegnare in Campania: “Comunque – ha detto De Luca – stiamo facendo le verifiche, hanno risposto 157 medici, alcune rinunce sono fisiologiche. Questo è un bel passo in avanti che facciamo. Se abbiamo conferma dell’80% dei medici che hanno partecipato al bando, abbiamo risolto l’80% dei problemi“.









Il totale dei positivi è di 129.502 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.383.104 tamponi effettuati.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ancora 25 decessi che portano il totale a 1.217 dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 787 sono deceduti dal primo ottobre ad oggi.

Situazione Clinica

Calano di 43 unità i positivi con sintomi Covid ricoverati: oggi sono 2.244. Sono 201 i degenti in terapia intensiva, sette in più di ieri.

Ben 1.395 i guariti nella giornata del 19 novembre che portano il totale dei guariti a 29.293 dall’inizio della crisi.

Il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, è di 98.992 con un aumento di altri 2.806 casi. In isolamento domiciliare ci sono oggi 96.547, con altre 2.842 in più rispetto a ieri.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 10 novembre – 17,16% – 3.166 contagiati

Mercoledì 11 novembre – 17,05% – 4.065 contagiati

Giovedì 12 novembre – 15,98% – 4.075 contagiati

Venerdì 13 novembre – 16,21% – 3.351 contagiati

Sabato 14 novembre – 15,11% – 3.771 contagiati

domenica 15 novembre – 16,24% – 4.078 contagiati

Lunedì 16 novembre – 18,66% – 3.019 contagiati

Martedì 17 novembre – 15,57% – 3.657 contagiati

Mercoledì 18 novembre – 14,18% – 3.334 contagiati

Giovedì 19 novembre – 15,28% – 4.226 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 80.718 (+3.107)

– Provincia di Salerno : 15.568 (+416)

– Provincia di Avellino : 6.192 (+126)

– Provincia di Caserta : 24.716 (+897)

– Provincia di Benevento : 2.248 (+112) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

Sono 37.242 i casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri. L’incremento delle vittime è invece di 699 in un giorno, in aumento rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono state 1.345.767 le persone finora contagiate, con un numero complessivo di vittime di 48.569.

Dopo giorni di calo, torna a salire l’incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: è del 15,6% mentre ieri il dato era del 14,4%. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 238.077 circa 12mila in meno rispetto a ieri.







Rallenta ancora l’incremento dei pazienti in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore sono 36 in più rispetto a ieri, per un totale di 3.748. Secondo i dati del ministero della Salute gli attualmente positivi sono 777.176, 15.505 in più nelle ultime 24 ore: di questi, 33.957 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un incremento di 347, e 739.471 in isolamento domiciliare (+15.122).

Dall’inizio dell’emergenza, infine, le persone dimesse o guarite sono 520.022, con un incremento di 21.035 in un giorno.









Le vittime per regione

20.190 in Lombardia

5.419 in Piemonte

1.217 in Campania

3.123 in Veneto

5.265 in Emilia-Romagna

1.921 nel Lazio

2.121 in Toscana

1.098 in Sicilia

2.207 in Liguria

1.129 in Puglia

1.161 nelle Marche

739 in Abruzzo

608 in Friuli Venezia Giulia

314 in Umbria

446 nella Provincia autonoma di Bolzano

367 in Sardegna

563 nella Provincia autonoma di Trento

213 in Calabria

104 in Basilicata

278 in Valle d’Aosta

86 in Molise.