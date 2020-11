Il gruppo di attivisti FreeCremano, nato da poche settimane, ha scelto il suo referente. Si tratta di Danilo Roberto Cascone, ex Consigliere comunale e della Città metropolitana di Napoli noto per le sue battaglie politiche che conduce da anni sul territorio. La compagine sangiorgese, costola dell’associazione “FreeBacoli”, si è complimentata col suo neo-referente attraverso i propri canali social per l’incarico conferito che sarà “a carattere temporaneo per favorire la crescita collettiva”.





La nomina di Danilo Cascone è stata accolta con entusiasmo anche dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, nonché uno dei fondatori di FreeBacoli.