“Prenderanno il via lunedì i lavori per la realizzazione della rete fognaria in via Schito. Una svolta fondamentale per l’intero quartiere e per la periferia nord, dopo la realizzazione della rete fognaria e degli allacci a Ponte Persica e Fondo d’Orto. Da capogruppo del gruppo consiliare Gaetano Cimmino Sindaco di Stabiae, esprimo la mia più viva soddisfazione per un progetto di cui mi sono fatto promotore e che si appresta a trovare riscontro grazie all’impegno che l’amministrazione Cimmino ha sempre dimostrato per dare risposte concrete ai quartieri della città”. Così Emanuele D’Apice, capogruppo consiliare di Gaetano Cimmino Sindaco di Stabiae.







“Invito i cittadini – ha continuato D’Apice – a rispettare le ordinanze vigenti e a garantire la corretta esecuzione dei lavori, che comporteranno qualche lieve disagio per pochi giorni, ma consentiranno a breve termine di dare decoro ad una porzione di città, in attesa da decenni di un servizio di straordinaria importanza per tutti i residenti del quartiere.