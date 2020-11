Ci ponevamo questa domanda da un pò di tempo, e quindi: “Quanti decessi abbiamo avuto in Italia da gennaio ad agosto 2020?”.

Abbiamo così estrapolato i dati dei decessi dai database dell’ISTAT, confrontato il periodo che va dal 1 gennaio al 31 agosto del 2019 con lo stesso periodo del 2020, e messo in relazione i dati dal 1 gennaio all’ultimo giorno di maggio degli anni 2015-2016-2017 con quelli di quest’anno, abbiamo inoltre ripreso i dati dei decessi di alcune aree geografiche d’Italia, li abbiamo ordinati per città, raccogliendo tutte le fasce d’età e tutte le tipologie di mortalità.

Sono evidenti picchi di decessi nell’annualità in corso nelle aree del nord Italia, in qualche area della Toscana e dell’Emilia Romagna, come però, va detto, ci sono stati anche nel 2015 e nel 2017. E’ innegabile dunque che in alcune aree del paese c’è stato un incremento della mortalità rispetto al 2019, ma é altrettanto innegabile che in altre si é avuto invece un decremento. Ad esempio in Campania a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, vengono riportati meno decessi rispetto al 2019, mentre Avellino 2/3 decessi in più. Lo stesso vale per altre aree geografiche e per il Lazio, come ad esempio Roma, Frosinone, Latina, etc.

Decessi annuali 2009-2019

Nel bilancio demografico nazionale dell’ anno 2019 l’Istat spiega che i decessi ammontano a 634 mila unità e che rispetto al 2018 l’aumento della mortalità é stato “decisamente contenuto (appena 1.300 in più)”. Poi scrive che nel trimestre febbraio-aprile 2019 “si sono registrati il 26,5% dei decessi avvenuti nel corso dell’anno” e che le percentuali in linea con la media del 2015-2018.

Di seguito riportiamo invece i decessi annuali dal 2009 al 2019, dove va ricordato che ci sono tre anni con 366 giorni: 2012, 2016 e proprio il 2020 e che in media i decessi giornalieri oscillano tra i circa 1.600 ai circa 1.800:

2009 = 588 438

2010 = 584 615

2011 = 594 153

2012 = 613 520

2013 = 599 698

2014 = 598 670

2015 = 646 048

2016 = 618 083

2017 = 650.614

2018 = 635.300

2019 = 634.000

Per l’anno 2020 i decessi totali, dal 1 gennaio 2020 al 31 agosto 2020, sono 475.674

La nota dei decessi dei primi 8 mesi dell’anno a confronto con il periodo 2015-2019

Nella nota Decessi per il complesso delle cause. Periodo gennaio-agosto 2020 l’ISTAT aggiorna la base dei dati per i primi 8 mesi del 2020 e fa sapere che il 22 ottobre 2020 vengono diffusi i dati dei decessi per tutti i comuni italiani (7.903 comuni) al 31 agosto 2020.

L’Istat chiarisce anche che:

a livello nazionale “i decessi totali scendono dagli oltre 85 mila di marzo ai 72 mila di aprile e la variazione passa da un aumento medio del 47,2% di marzo (27 mila e 500 decessi in più rispetto alla media 2015-2019) al 39,2% di aprile (20 mila decessi in più)”;

che si osserva la diminuzione “più importante in termini di decessi e di variazione percentuale in Lombardia: i morti per il totale delle cause diminuiscono da 25 mila e 500 di marzo a 17 mila di aprile 2020 e l’eccesso di decessi rispetto alla media degli stessi mesi del periodo 2015-2019 scende da 191,2% a 117,1%”;

che nel mese di maggio, “a livello medio nazionale, i decessi totali risultano ancora lievemente superiori alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 (quasi 52 mila nel 2020, +2,1%). Solo in 3 regioni la differenza percentuale è di circa il 10%, il primato spetta ancora alla Lombardia, in cui si osserva anche nel mese di maggio l’eccesso di decessi più marcato (12,2%)”.

che nei mesi di giugno e luglio “si registra al contrario a livello nazionale un calo del numero dei decessi rispetto alla media 2015/2019 (rispettivamente dell’1,5% e del 3%). Nello stesso periodo, la variazione è negativa per tutte le ripartizioni. Nel mese di luglio, per la prima volta dall’inizio della pandemia, anche la Lombardia (-4,9%) fa osservare un numero di decessi inferiore rispetto allo stesso mese della media 2015-2019 registra un valore negativo della variazione rispetto al quinquennio precedente.

La mortalità dei primi 5 mesi del 2020 a confronto con lo stesso periodo del 2017

Con un totale di 307.809 decessi al momento l’anno con maggiori decessi degli ultimi 11 anni (2009-2020) é il 2020, solo il 2017 per lo stesso periodo (i primi 5 mesi dell’anno) registra un totale di 294.000 decessi, quindi tre il 2017 ed il 2020 c’é una differenza con quest’anno in corso di 13.809 morti.

Come si può vedere infatti dalla tabella n.2 sulla “variazione percentuale dei decessi per il complesso delle cause nel periodo gennaio-maggio 2020″ a pag.7 del rapporto sull’impatto dell’epidemia Covid19 sulla mortalità totale dei primi 5 mesi del 2020, i decessi sono equivalenti ad un numero pari a 307.809

Quindi, alla fine, se vogliamo trovare la totalità dei decessi in eccesso rispetto all’anno che riporta i maggiori decessi nello stesso periodo (dal 1 gennaio all’ultimo giorno di maggio), nel 2020 risultano dunque: 307.809 (2020) – 294.000 (2017) = 13.809 Nel report degli indicatori di mortalità del 2017 abbiamo anche il riscontro di un massimo di mortalità nel mese di gennaio con oltre 75 mila decessi. Decessi che l’ISTAT ricollega, “congiuntamente a quanto occorso sul finire dell’ultimo bimestre 2016”, al picco influenzale dell’inverno 2016-2017. Nel complesso, chiarisce il report, nel periodo gennaio-maggio 2017 si sono avuti 294 mila decessi, contro i 268 mila del 2016 e i 292 mila del 2015. Quindi dal 1 gennaio all’ultimo giorno di maggio degli anni 2015-2016-2017 i decessi totali sono stati i seguenti: anno 2015 = 292.000

anno 2016 = 268.000

anno 2017 = 294.000

Confronto andamento decessi di alcune aree geografiche italiane

I dati provengono dagli archivi ISTAT, dall’interno del database dove é presente il confronto dell’andamento dei decessi dal 1 gennaio al 31 agosto 2019 e dal 1 gennaio al 31 agosto 2020.

LAZIO:

ROMA

2019: 19.636

2020: 18.711

CIVITAVECCHIA

2019: 414

2020: 350

FROSINONE

2019: 324

2020: 299

LATINA

2019: 818

2020: 810

VITERBO

2019: 515

2020: 509

CAMPANIA:

SALERNO

2019: 1.211

2020: 1.077

NAPOLI

2019: 6.900

2020: 6.611

AVELLINO

2019: 426

2020: 428

BENEVENTO

2019: 462

2020: 441

CASERTA

2019: 502

2020: 541

SARDEGNA:

SASSARI

2019: 936

2020: 836

ARZACHENA

2019: 78

2020: 64

LOMBARDIA:

MILANO

2019: 9.418

2020: 11.814

BRESCIA

2019: 1.512

2020: 2.128

MANTOVA

2019: 462

2020: 531

BERGAMO

2019: 963

2020: 1.597

PIEMONTE:

TORINO

2019: 7.073

2020: 7.538

CUNEO

2019: 443

2020: 487

ALESSANDRIA

2019: 836

2020: 934

VERCELLI

2019: 414

2020: 494

BIELLA

2019: 372

2020: 499

TOSCANA:

FIRENZE

2019: 3.084

2020: 3.139

LIVORNO

2019: 1.347

2020: 1.404

SIENA

2019: 511

2020: 460

PISA

2019: 772

2020: 744

AREZZO

2019: 773

2020: 737

UMBRIA:

PERUGIA

2019: 1.211

2020: 1.204

TERNI

2019: 978

2020: 922

CALABRIA:

CROTONE

2019: 380

2020: 343

CATANZARO

2019: 610

2020: 596

COSENZA

2019: 597

2020: 551

REGGIO CALABRIA

2019: 1.317

2020: 1.348

SICILIA:

PALERMO

2019: 4.611

2020: 4.617

CATANIA

2019: 2.429

2020: 2.298

CALTANISSETTA

2019: 523

2020: 487

SIRACUSA

2019: 828

2020: 906

MESSINA

2019: 1.794

2020: 1.830

MARCHE:

ANCONA

2019: 761

2020: 845

ASCOLI PICENO

2019: 434

2020: 441

PESARO

2019: 714

2020: 1.073

URBINO

2019: 171

2020: 128

MACERATA

2019: 375

2020: 399

FRIULI-VENEZIA GIULIA:

UDINE

2019: 819

2020: 794

TRIESTE

2019: 1.861

2020: 2.080

PORDENONE

2019: 364

2020: 395

GORIZIA

2019: 330

2020: 306

LIGURIA:

GENOVA

2019: 5.424

2020: 6.283

LA SPEZIA

2019: 840

2020: 883

SAVONA

2019: 627

2020: 633

VALLE D’AOSTA:

AOSTA

2019: 272

2020: 375

EMILIA ROMAGNA:

BOLOGNA

2019: 3.159

2020: 3.510

MODENA

2019: 1.436

2020: 1.474

PARMA

2019: 1.358

2020: 1.884

PIACENZA

2019: 804

2020: 1.360

RAVENNA

2019: 1.311

2020: 1.245

FORLI’

2019: 950

2020: 1.028

CESENA

2019: 739

2020: 800

VENETO:

VICENZA

2019: 777

2020: 839

VERONA

2019: 1.885

2020: 2.194

VENEZIA

2019: 2.279

2020: 2.468

PADOVA

2019: 1.716

2020: 1.782

BELLUNO

2019: 274

2020: 269

TREVISO

2019: 708

2020: 748

ROVIGO

2019: 391

2020: 428

TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL:

BOLZANO

2019: 738

2020: 814

TRENTO

2019: 697

2020: 800

Foto di copertina raccolta da: oikos-group.it

Andrea Ippolito