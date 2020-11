La Juve Stabia torna al successo dopo tre turni d’astinenza battendo la Viterbese con 2-0 all’inglese al Menti. Una vittoria convincente per gli uomini di mister Padalino che hanno mantenuto il pallino del gioco per l’intero match e costruito varie occasioni da gol. I gialloblù hanno portato a casa i tre punti con le reti , una per tempo, di Romero e Fantacci. Tutta la compagine ha offerto una buona prestazione, in attacco il tridente Orlando-Romero-Fantacci ha creato vari grattacapi alla difesa laziale.

Dal canto suo, la Viterbese ha fatto davvero poco, per mister Taurino c’è molto da lavorare per rimettere in carreggiata la squadra.

La Juve Stabia conferma il 4-3-3: sei gli assenti nella compagine stabiese. Out Russo, Allievi, Troest, Volpicelli, Golfo e Cernigoi.

La Viterbese risponde con il 3-5-2 agli ordini del nuovo allenatore Taurino che sostituisce l’esonerato Agenore Maurizi. In attacco l’ex stabiese Alessandro Rossi in coppia con Tounkara.







Pronti-via e la Juve Stabia passa in vantaggio al 3′: Garattoni sfonda sulla corsia destra, mette la palla al centro per un assist al bacio per Romero, che insacca sotto misura liberandosi tra un nugolo di avversari. Difesa laziale imbambolata nel frangente.

Bella azione al 10′ sull’asse Fantacci-Scaccabarozzi: il tiro del centrocampista gialloblù è però poco preciso.

La Juve Stabia mantiene il pallino del gioco in mano proponendosi in attacco soprattutto sulla sinistra con Orlando. Al 17′ la Viterbese si fa vedere in area campana con Ferrani di testa su azione da calcio d’angolo, Tomei non ha problemi nel disinnescare la conclusione.

Al 21′ Mastalli sfrutta uno svarione difensivo degli e ci prova dal limite: Daga è bravo a parare a terra.

Al 28′ Juve Stabia vicino al raddoppio: grande lavoro di Orlando sulla sinistra, suggerimento per Romero in area piccola che, in scivolata anticipando i difensori, manca l’appoggio in rete per un soffio.

Al 30′ è Orlando di testa in area ospite a rendersi pericoloso.







La Viterbese resta sulle sue senza riuscire a pungere. Il primo termine sull’1-0 con una Juve Stabia sempre sul pezzo è meritatamente in vantaggio con la rete di Romero in apertura.

La ripresa si apre con il raddoppio della Juve Stabia con il talentuoso Fantacci che se ne va indisturbato sulla destra, e, defilato in area, con un diagonale supera Daga al 4′.

Mister Taurino prova a raddrizzare l’inerzia della partita immettendo forze fresche nella sua squadra a metà ripresa, ma la Juve Stabia gestisce efficacemente il match.

Al 28′ tiro cross di Garattoni dalla destra con la palla che incoccia la traversa.

La Viterbese non riesce praticamente a creare nulla e la Juve Stabia conduce in porto un agevole successo per 2-0. Domenica prossima la Juve Stabia giocherà in casa contro la Paganese.







Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Tomei 6; Garattoni 6.5 Mule’ 7 Codromaz 6.5 Rizzo 6; Scaccabarozzi 6 (28′ st Vallocchia 6) Berardocco 6 (35′ st Bovo 6) Mastalli 6; Fantacci 7 (35′ st Lia 6) Romero 7 (35′ st Bubas 6) Orlando 7 (41′ st Bentivegna sv). All.: Padalino 7.

Viterbese (3-5-2): Daga 5.5; Mbende’ 5.5 Ferrani 5.5 Baschirotto 5.5; De Santis 5 Falbo 5 (10′ st Galardi 5) Bezziccheri 5.5 (43′ st Menghi sv) De Falco 5 Sibilia 5 (19′ st Besea 5) ; Rossi 5 (19′ st Cali’ 5) Tounkara 5. All.: Taurino 5.

Arbitro: Monaldi di Macerata 7. Guardalinee: Landoni-Ravera. Marcatori: 4′ pt Romero (JS), 4′ st Fantacci (JS). Ammoniti: Rossi (V), Mule’ (JS), Bezziccheri (V), Lia (JS). Note: partita a porte chiuse. Angoli 2-5. Recupero: 0′ pt- 4’st.

Domenico Ferraro