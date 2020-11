Il primo cittadino di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, attraverso il suo profilo social, ha lanciato un appello ai suoi concittadini. Parla di commercio locale e di futuro e si pone al fianco dei commercianti, dei piccoli imprenditori della sua città e titola: “Il Natale non può far guadagnare solo Amazon e le grandi piattaforme on line! Aspettiamo la riapertura dei nostri negozi per comprare i regali e risolleviamo il tessuto produttivo della nostra città”.









Un appello volto a tenere duro, ad attendere per i regali natalizi con la speranza che l’andamento epidemico possa dare a tutti la possibilità di vivere un Natale che guardi alla normalità e che possa scacciare al più presto possibile la minaccia del coronavirus.

“Cari concittadini – scrive Zinno – questa seconda ondata di emergenza e l’istituzione della zona rossa, sta creando un grave squilibrio di concorrenza tra i negozi reali e il mercato virtuale: mentre i primi sono chiusi per le decisioni prese dal Governo, Amazon e i giganti delle vendite on line, svolgono di fatto la loro attività in condizioni praticamente di monopolio.

Se queste piattaforme ogni giorno possono essere utili per acquisti di oggetti che non si trovano sul mercato o di difficile reperimento, utilizzate per il periodo natalizio possono rappresentare un vero e proprio pericolo.







Questo é un problema serissimo per il tessuto produttivo della nostra città, fatto di negozi al dettaglio e di piccoli e medi imprenditori che hanno investito in attività commerciali e che sperano nel Natale per una ripresa economica.

La pubblicità ci invita a comprare subito per non perdere tempo a Natale, mentre vi sono ancora tantissimi giorni prima delle feste.

Possiamo e dobbiamo aspettare qualche altro giorno per lo shopping natalizio, attendendo che tutti i negozi riaprano e anzi potremmo anche regalare buoni acquisto da spendere nei negozi della nostra città, magari proprio in un’attività che potrebbe essere in difficoltà a causa del Covid.





Ci propongono di sostituire il passeggio per i negozi della città nel periodo natalizio con il freddo click. Resistiamo!

Dobbiamo fare rete e ragionare da comunità – conclude il primo cittadino – per preservare il nostro territorio e favorire la ripresa economica. Aiutiamo i nostri commercianti a rialzare le serrande e a tornare alla normalità”.