A margine della riunione periodica a Palazzo Santa Lucia, convocata dal presidente De Luca, tra le Asl e Unità di Crisi per la valutazione dell’andamento della sanità campana, è stata affrontata la questione relativa alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, secondo quanto prospettato dall’Ordinanza n.90/2020.







Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì, aveva frenato sulla possibilità di riaprire le scuole in Campania affermando: “Era una previsione, ma noi non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Quindi, non anticipo nulla, ma è possibile, forse probabile che non si apra quando abbiamo previsto di aprire”.

Nel corso dell’incontro si è preso atto delle attività di screening svolte sul territorio e si è convenuto che nella giornata di lunedì prossimo le Asl comunicheranno formalmente i risultati delle operazioni effettuate.







Sulla base dei dati e delle relazioni presentate, verranno assunte le decisioni in merito alla riapertura in presenza delle classi scolastiche prese in esame. E’ comunque stato specificato che sarà fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i singoli Comuni di decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente sui singoli territori.

Nel frattempo, è stato stabilito che proseguiranno anche nelle prossime settimane le operazioni di screening estese alle fasce della popolazione studentesca di età più elevata rispetto a quelle coinvolte finora.

Bianca Di Massa