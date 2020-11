I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Carlo Caglia Ferro, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.







I militari gli hanno intimato l’alt durante un posto di controllo in via Cuparella. Caglia Ferro ha finto di rallentare, ha salutato i carabinieri e poi è fuggito a tutta velocità imboccando contromano Via Vittorio Emanuele III.

Tallonato dai carabinieri, che non l’hanno mai perso di vista, il 48enne ha svoltato in Via Bertone, poi in Via Castello e ancora contromano in Via Giovanni XXIII. Tornato su Via Vittorio Emanuele III, si è schiantato poco dopo aver preso Via Sambuco.







I militari lo hanno così bloccato: in auto 1 chilo e 100 grammi di marijuana, avvolti in due buste di cellophane termosaldate. In manette, Caglia Ferro è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.