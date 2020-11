“L’attività di controllo del territorio per il rispetto delle disposizioni anti-Covid prosegue incessante. E nelle scorse ore gli agenti di polizia municipale, coordinati dal comandante Antonio Vecchione, hanno sorpreso un 52enne stabiese che passeggiava senza mascherina in villa comunale, nelle ore in cui l’accesso è vietato al pubblico”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.







“Quando gli agenti – ha detto il sindaco – gli hanno comminato la sanzione per la duplice violazione, l’uomo ha reagito minacciando e poi aggredendo con uno spintone il tenente Donato Palmieri, il quale ha identificato l’uomo, con svariati precedenti penali, ne ha disposto il fermo e ha informato il pm di turno. L’uomo è stato condotto poi al comando ed è stato denunciato a piede libero per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, con annesse due sanzioni per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e violazione dell’ordinanza sindacale n° 327/2020, per un totale di 800 euro.







Proseguiremo ancora, senza sosta, a sanzionare i trasgressori, che continuano a mettere in pericolo i cittadini con i loro comportamenti irresponsabili, e a garantire la sicurezza e la tutela della salute di tutti gli stabiesi”.