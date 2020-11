Esce oggi, lunedì 23 novembre, “Ovunque si nasconda”, singolo e video degli Yo Yo Mundi che anticipa l’uscita, il prossimo 27 novembre, de “La rivoluzione del battito di ciglia”, il diciannovesimo album della band piemontese.

A chi accudisce le piante e gli ideali, alle ali dei gabbiani, alle finte che nascondono il pallone, agli occhi tiepidi dei cani. Paolo Archetti Maestri, cantante del gruppo, descrive così la canzone che apre questo nuovo disco:







“Ovunque si nasconda è una dedica. Dentro questo testo c’è molto della nostra vita, delle nostre passioni, dei nostri amici, delle luci che ci hanno illuminato la via. Qui come in altri brani del disco i bellissimi e intensi arrangiamenti d’archi sono opera di Chiara Giacobbe”.







Per tutti i brani dell’album la scelta degli Yo Yo è quella di non pubblicare nei primi tre mesi alcun contenuto sulle piattaforme di streaming audio. La decisione è motivata sia dalla voglia di incentivare l’acquisto fisico del disco – sia esso cd o vinile – sia per permettere a tutti i loro sostenitori che hanno aderito al crowdfunding, che la band ha realizzato su produzionidalbasso.com, di ottenere le “ricompense” senza trovare il disco ascoltabile ovunque.