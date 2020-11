Da lunedì 30 novembre sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “CERCHIO SUL DISPLAY” (Adesiva Discografica\ The Orchard), il nuovo brano del cantautore ADDUCI, estratto dall’album di inediti di prossima uscita.

“CERCHIO SUL DISPLAY”, scritto e composto da Adduci, e prodotto da Lele Battista, Yuri Beretta e Paolo Iafelice, è un brano dal ritmo incalzante e dai toni nostalgici che indaga il complesso mondo delle relazioni umane, evidenziando il peso che le persone possono arrivare ad avere nella nostra vita.







«Comunicare non è che la fase intermedia di uno scambio- dice Adduci – Le parole, una volta arrivate a destinazione, si prestano agli usi più disparati: possono essere ignorate, ma anche arrivare a influenzare l’universo dell’enunciatario in modo permanente, legandosi a un gesto, un’abitudine o un pensiero. L’enunciatore sperimenta gli effetti di questo scambio ben prima invece, già nell’atto di raccogliere i propri pensieri per allestirli in funzione della loro trasmissione. Se questo scambio è dunque svincolato dallo spazio e dal tempo in cui strettamente sussiste, risulterà svincolato anche dalla sua effettiva sussistenza, almeno per uno dei due soggetti, risultando già compiuto dalle intenzioni che lo precedono. Per questo una persona può essere importante per noi anche quando è ormai estranea alla nostra vita. In Cerchio sul display assistiamo a un dialogo che non è mai avvenuto››.

Il cantautore immagina di conversare con un interlocutore ormai distante nello spazio e nel tempo, aggirando come può gli ostacoli di una sopraggiunta incomunicabilità. Questo tentativo di reagire a un’interazione negata porterà a una differente forma di svolgimento del dialogo, che si trasforma in una sorta di auto-confessione. Le parole non dette accompagnano il protagonista di “CERCHIO SUL DISPLAY” fino all’uscio di casa, permeando la sua mente nel corso della quotidianità.







Adduci comincia da giovanissimo lo studio della chitarra classica. Dedica la sua vita alla musica e trascorre tutta l’adolescenza e la prima età adulta militando in diverse band tra Napoli (città di origine), Bologna (città in cui si è laureato) e Milano (città in cui vive). A seguito dell’incontro a Milano con i produttori Lele Battista (ex La Sintesi) e Yuri Beretta (ex Genialando), nasce il progetto Adduci. Con loro individua una dimensione sonora coerente al taglio cantautorale della sua scrittura e della sua vocalità. Con la pianista Antonietta Ranni ha ideato e portato in giro uno spettacolo piano e voce incentrato sul cantautorato italiano degli anni ’60 dal titolo “Senza fine”. Collabora in veste di chitarrista e produttore a numerosi progetti di amici e colleghi. Di recente ha rilasciato i brani “Parte di Me” e “Una ragione per odiarti”, che anticipano l’uscita di un album di inediti prevista per il 2021.