Da domani, martedì 24 novembre sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Intenso” (Adesiva Discografica/The Orchard), il nuovo singolo di didio, il nuovo progetto cantautorale di Osvaldo Di Dio, già chitarrista e collaboratore di artisti italiani del calibro di Franco Battiato, Cristiano De André ed Eros Ramazzotti.

Il brano racconta il tormento di un amore che non lascia scampo, al quale non si può far altro che arrendersi. Il protagonista è ossessionato da lei, la vede in sogno, la pensa continuamente e quando per caso la incontra “gli tremano i polsi e gli suda la vita”. Ma non vuole che i suoi timori e le sue insicurezze gli facciano sprecare questa occasione, come già successo in passato, “quando penso ai treni che ho perso mi sento un po’ giù…”. La sonorità del brano è suadente e sinuosa, perfettamente aderente al chiaro scuro del testo, un tango elettronico che ben rappresenta l’amore in questa epoca digitale.







“Intenso” arriva dopo la pubblicazione di altri quattro brani, “Mi gira la testa”, “Naufraghi”, “Inevitabile” e “I sogni di un’estate” (Adesiva Discografica), testo e musica di didio, con la produzione artistica di Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice mentre è stato mixato e masterizzato da Paolo Iafelice per Adesiva Discografica.

didio è di origini napoletane ma vive da 21 anni a Milano. Cantautore e chitarrista, ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato, Cristiano De André, Eros Ramazzotti, Alice, Mario Venuti, Nina Zilli. Ha conseguito la laurea al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con una tesi su Jimi Hendrix. In ambito internazionale ha collaborato con Francesco Cameli (Ed Sheeran, Adele, Queen, Duran Duran), Craig Bauer (Ed Sheeran, Justin Timberlake, Kanye West) e Chris Kimsey (The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd) a Los Angeles e Londra. Ha partecipato al concerto “PINO È”, omaggio a Pino Daniele, tenutosi il 7 giugno 2018 allo stadio San Paolo di Napoli, in presenza di 60mila persone e in diretta in prima serata su Rai Uno. Il suo arrangiamento del brano “La guerra di Piero” contenuto nell’album “De André canta De André volume 3” è considerato un capolavoro dal pubblico e dalla critica.







Nel marzo 2020 viene invitato dal Ministero degli Esteri per rappresentare la sua città natale Napoli all’interno del progetto #WeAreItaly, la cui mission è la promozione e la diffusione dell’arte e della cultura italiana nel mondo, al progetto prendono parte anche Paolo Conte, Andrea Bocelli, Uto Ughi, Nicola Piovani, Renato Zero, Paolo Fresu ed Enrico Rava. Attualmente si esibisce in trio con Gigi De Rienzo e Rosario Jermano, storici musicisti di Pino Daniele entrambi presenti nell’album “Nero A Metà”. Ha pubblicato a nome Osvaldo Di Dio: “Better Days” (2015), “ODD Live feat. Lele Melotti” (2017), “Tex Mex Sex” (2018), “Guitar Stories” (2019).