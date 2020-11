Stamattina il primo cittadino di Pomigliano dovrebbe firmare l’ordinanza in virtù della quale le attività didattiche in presenza saranno ulteriormente sospese fino al 7 dicembre.

Ad annunciarlo lo stesso sindaco Del Mastro sul suo profilo social, con un post nel quale afferma: “Potranno proseguire le attività in presenza già in essere rivolte agli allievi disabili o BES. I dati recenti, il decreto nazionale e l’indirizzo regionale (che coinvolge i Sindaci nella decisione finale sull’apertura) mi spingono a evitare ogni rischio per la salute pubblica, pur essendo chiara la grande capacità e professionalità dei dirigenti, dei docenti e di tutti gli operatori di lavorare in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti”.





Pomigliano si aggiunge al già folto numero si comuni che hanno già deciso per un prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza.

Intanto domani, come annunciato nei giorni scorsi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dati alla mano, dopo lo screening sulla popolazione scolastica, e in particolare sui bambini da 0 a 6 anni, deciderà il da farsi relativamente alle scuole.