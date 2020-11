Con ordinanza n. 59 del 24/11/2020 il sindaco ha disposto la sospensione, dal 25 al 30 Novembre, delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell’attività didattica in presenza delle classi prime della scuola primaria, relativamente all’Istituto Comprensivo Prisco e alla scuola paritaria “Il sole”.







Il provvedimento del Primo Cittadino è giustificato dalla circostanza che la situazione epidemiologica nel territorio del comune di Boscotrecase non è tale da garantire un rientro in presenza in piena sicurezza atteso che tra l’altro non si conosce ad oggi il numero di soggetti che si sono sottoposti all’attività di screening nè si conoscono i risultati ottenuti, senza considerare che in data 23/11 la dirigente scolastica, per le vie brevi, ha anche avvisato il sindaco della positività di un componente del personale scolastico.



In ragione dell’andamento della situazione epidemiologica si deciderà, in futuro, se continuare con la didattica a distanza o riprendere le lezioni in presenza. Continuiamo a mantenere alta l’attenzione, a rispettare le regole e torneremo presto alla normalità.