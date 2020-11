Il 64enne operatore sanitario, Daniele Cagnacci non ha mai smesso di prendersi cura dei suoi pazienti, nello studio situato al corso Umberto, nel centro di Napoli, dove probabilmente ha contratto il Coronavirus. Solo pochi giorni fa aveva scoperto di essere stato contagiato e in brevissimo tempo purtroppo si è spento lasciando un gran vuoto in tutti coloro che lo avevano conosciuto.

Tanti i messaggi di cordoglio per una persona sensibile, innamorato del suo lavoro, tanto da trasmettere la stessa passione alla figlia Sarah (nella foto con papà Daniele) da poco laureatasi in Medicina.

Un’altra piccola grande fiamma al servizio di tutti, che si spegne arrendendosi ad un male insidioso.







Il decesso di Cagnacci si aggiunge ad altre due scomparse nel comparto sanitario, sempre a causa del Covid, Alfonso Durante 75enne infermiere in pensione rientrato in servizio sulle ambulanze per offrire il suo aiuto e la sua professionalità in un momento di così grande necessità e contagiatosi durante un intervento ed il sindaco di Melito, il medico Antonio Amente.