Andrea Crisanti: "il vaccino non è un oggetto sacro". Mettere a disposizione i dati

“I custodi della ortodossia scientifica non ammettono esitazioni o tentennamenti”, sono le parole di Andrea Crisanti inerenti il vaccino contro il Covid-19 e presenti nella sua lettera scritta pochissimi giorni fa.

Il professore, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, aveva detto a Focus Live, canale di Focus di Mondadori Scienza (proprietà del Gruppo Mondadori), che non avrebbe fatto il vaccino, come racconta lui stesso anche al Corriere della Sera, “fino a che i dati di efficacia e sicurezza non fossero stati messi a disposizione sia della comunità scientifica sia delle autorità che ne regolano la distribuzione”. Ma c’è un’altra affermazione del professore che mette un punto sulle sue dichiarazioni, e la troviamo sempre nella sua lettera: “tutte le speranze sono riposte nel vaccino come la pioggia per un popolo assetato nel deserto. Questo non giustifica la demonizzazione di chi possa avere dubbi, di chi chiede spiegazioni e di chi chiede trasparenza”.

A Focus Live l’intervistatore chiedeva a Crisanti se si sarebbe fatto fare il vaccino in arrivo a gennaio, e lui rispondeva: “Senza dati no”. Poi alla richiesta del perché del suo secco no, il prof. replicava che voleva essere rassicurato che fosse un vaccino testato e che soddisfacesse “tutti i criteri di sicurezza ed efficacia”, aggiungendo inoltre: “come cittadino ne ho diritto, e non sono disposto a da accettare scorciatoie”.

A SkyTg24: “Questa levata di scudi che c’è stata è assolutamente irragionevole”

Crisanti però ha presenziato anche a SkyTg24 l’altra mattina, dove é stato incalzato più volte e ripetutamente sulle sue affermazioni di precauzione nei confronti del vaccino contro il Covid19. Il professore oltre a riaffermare e confermare ciò che già aveva detto già in precedenza, aggiunge però altri spunti di riflessione interessanti, come ad esempio quello che troviamo sul Washington post dove viene descritto che infermieri e medici americani avevano mostrato la loro esitazione alla distribuzione del vaccino. Questo mentre i primi due vaccini, da Pfizer e Moderna, sembra siano prossimi all’implementazione. Infatti Pfizer e il suo partner BioNTech, hanno presentato venerdì 20 novembre la loro domanda, per uso di emergenza, alla Food and Drug Administration

La posizione di alcuni medici ed infermieri USA, come riporta la commissaria sanitaria del New Jersey Judith M. Persichilli é questa: “alcuni non volevano essere al primo turno, quindi potevano aspettare e vedere se ci sono potenziali effetti collaterali. Di coloro che hanno detto che non avrebbero preso il vaccino, molti hanno detto che sarebbero stati più che disposti a ottenere il vaccino in un secondo momento, quando saranno disponibili più dati”.