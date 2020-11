Ancora accesi i riflettori televisivi nazionali sulla truffa dei tamponi e dei vaccini anti-Covid nel Comune di Castellammare di Stabia. La vicenda, dopo essere stata trattata ieri ai microfoni del programma “Pomeriggio 5” con al timone Barbara D’Urso, è stata approfondita quest’oggi a “La vita in diretta”, il rotocalco di attualità per la conduzione di Alberto Matano. Nella puntata andata in onda è stato trasmesso il servizio video dell’inviata Antonella Delpino. Quest’ultima, giunta nella zona periferica dell’Acqua della Madonna, ha intervistato varie persone del posto in merito alle dinamiche delle truffe avvenute. Ai microfoni di Rai 1 sono intervenuti anche il giovane parroco don Salvatore Abagnale ed il vice parroco don Antonino, entrambi della chiesa di Santo Spirito.







Proprio don Salvatore ha fatto scattare l’allarme nel cento dell’hinterland napoletano: “Sono stato avvisato – ha raccontato – da due persone dedicate all’assistenza degli anziani e da una vicina di casa”. Secondo le varie testimonianze rilasciate, gli impostori hanno telefonato a vari anziani spacciandosi per degli operatori dell’Asl competente. Hanno proposto, di seguito, l’esecuzione del tampone orofaringeo nonché la somministrazione del vaccino in caso di esito positivo al virus. Il tutto al costo di 60 euro.







“Mi sono chiesto come fosse stato possibile ciò, siccome il vaccino non è ancora uscito. Siamo intervenuti, per grazia di Dio, tempestivamente”. Sono state aperte, di fatto, le indagini dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Ha infine lanciato un appello agli anziani: “Informatevi, sono già accadute in passato truffe simili. Non cadete in queste trappole e denunciate subito alle forze dell’ordine questi episodi”.

Emanuela Francini