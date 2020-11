Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica di prima convocazione per lunedì 30 novembre alle ore 12:00, e in seconda convocazione per martedì 1 dicembre alle ore 15:00, per la trattazione dei seguenti argomenti: lettura e approvazione verbali di C.C. sedute del 9 e 10 novembre; ratifica deliberazione di G.C. n°73/20; Azienda Speciale Ambiente Reale, approvazione bilanci al 31.12.2018 e al 31.12.2019; regolamento funzioni commissione paesaggio; regolamento per il recupero mediante piano di rateizzo delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale; adeguamento compenso Collegio revisori dei conti; riconoscimento debiti fuori bilancio; verifica degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 e variazioni di assestamento.