A Lettere il sindaco Nino Giordano ha ordinato la sanificazione per tutto il territorio. Lo stesso in prima persona, come da inizio emergenza, ha seguito le operazioni di sanificazione, con l’ausilio della Polizia Locale e dei Volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile.





Continuano nel frattempo i controlli sul territorio per gli spostamenti con posti di controllo e fermi a campionatura.

Il sindaco dal suo profilo pubblico avvisa anche che tutte le arterie cittadine sono state oggetto di intervento ad eccezione delle zone periferiche, nelle quali dice “si interverrà tra un paio di giorni”.





Dice inoltre che confrontandosi con l’ASL “per il riscontro dei tamponi di verifica” ha registrato altri dieci contagi, e che quindi, !nonostante i 5 guariti salgono nuovamente a 104 centoquattro i cittadini attualmente positivi al coronavirus!

Il nucleo comunale di protezione civile é stato coordinato da Sorrentino Salvatore, il coordinatore volontari Gragnaniello Gaetano e gli uomini della Polizia locale.